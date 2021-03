Brasília/Kyjev/Moskva - Brazílie oznámila přes 90.000 nakažených za den, dosud nejvíce. Bulharská vláda dnes ohlásila desetidenní celostátní uzávěru, která má zpomalit šíření nákazy koronavirem a odvrátit hrozící kolaps zdravotnictví.

Ukrajina i Rusko hlásí zhoršení epidemické situace

Na Ukrajině během uplynulého dne přibylo 15.053 nově potvrzených případů nákazy koronavirem a 267 úmrtí, oznámil dnes ministr zdravotnictví Maksym Stepanov. "Epidemie nabírá obrátky," poznamenal list Ukrajinska pravda s připomínkou, že o den dříve ministr hlásil 11.833 nových případů a rekordní počet 289 úmrtí. Počet Ukrajinců, kteří se nakazili od začátku pandemie, překročil 1,5 milionu, z nichž 29.253 nákaze podlehlo.

Ukrajina čelí prudkému nárůstu nově potvrzených případů nákazy koronavirem v posledních týdnech. Premiér Denys Šmyhal tuto situaci označil za "třetí vlnu" pandemie a vyzval regiony k přijetí přísnějších opatření proti šíření nákazy, připomněla agentura Reuters.

Počet pacientů s covidem-19, kteří museli být hospitalizovaní, zůstává podle ministra Stepanova vysoký: 4376 pacientů přijaly nemocnice během uplynulých 24 hodin, o den dříve jich bylo rekordních 4887.

Na Ukrajině žije přibližně 42 milionů lidí.

Zhoršení situace hlásí i Rusko, kde během uplynulého dne přibylo 9803 nových případů nákazy koronavirem a 460 úmrtí. O den dříve to bylo 8998 nových případů a 427 úmrtí, uvádějí tiskové agentury s odvoláním na operativní štáb. "Množství nově odhalených případů vzrostlo po třídenním poklesu," konstatoval list Kommersant na svém webu.

V zemi s přibližně 146 miliony obyvateli se od začátku pandemie nakazilo více než 4,4 milionu lidí, z nichž 93.824 nákaze podlehlo.

Ruský statistický úřad uvádí výrazně vyšší počet obětí pandemie než operativní štáb. Vláda to vysvětluje tím, že statistici do bilance započítávají i mrtvé, u nichž nákazu odhalí až pitva.

Bulharská vláda ohlásila desetidenní celostátní uzávěru

Bulharská vláda dnes ohlásila desetidenní celostátní uzávěru, která má zpomalit šíření nákazy koronavirem a odvrátit hrozící kolaps zdravotnictví. Zavřeny zůstanou školy, restaurace i obchodní domy. Opatření začne platit od 22. března.

Ministr zdravotnictví Kostadin Angelov podle serveru Dnevnik.bg na dnešním briefingu pro novináře oznámil, že budou uzavřeny všechny obchody s plochou větší než 300 metrů čtverečních s výjimkou supermarketů. Fungovat přestanou i restaurace, zábavní podniky nebo posilovny. Žáci ve školách přejdou na on-line výuku, školky budou uzavřeny. Zakázány budou veškeré společenské akce ve vnitřních i venkovních prostorách a také návštěvy v domácnostech. Ubytovací zařízení budou moci zůstat v provozu, uzavřeny budou ale hotelové restaurace.

V balkánské zemi, kde se budou 4. dubna konat parlamentní volby, přibylo za posledních 24 hodin 4201 nových případů infekce a 136 úmrtí spojených s covidem-19. V nemocnicích se v současnosti léčí s tímto onemocněním přes 7800 pacientů, z toho více než 600 na jednotkách intenzivní péče. Celkově země se sedmi miliony obyvateli eviduje přes 291.000 covidových případů a zhruba 11.700 úmrtí po nákaze koronavirem.

Až dosud v zemi platila jen velmi mírná opatření: školy a nákupní centra se otevřely v únoru a restaurace a bary začátkem března. Premiér Bojko Borisov řekl, že vláda byla nucena přikročit k přísnějším restrikcím, protože lidé mírná opatření nedodržovali. "Lidé nenosí roušky, nedodržují rozestupy, systém je přetížený," řekl.

Mírným favoritem blížících se voleb je Borisovova konzervativní strana GERB. Podle průzkumů voliči dosud oceňovali její postup při boji s pandemií. Jako jedno z hlavních témat voleb analytici předpokládají otázku očkování, kde však vláda nevykazuje oslnivé výsledky. Očkovací kampaň se v zemi rozjíždí velice pomalu a Bulharsko zaujímá s necelými pěti procenty naočkovaných v Evropské unii poslední místo.

Brazílie oznámila přes 90.000 nakažených za den, dosud nejvíce

Brazílie v noci na dnešek ohlásila 90.303 potvrzených případů koronaviru za poslední den. To je dosud nejvyšší denní přírůstek infekce v této zemi, uvedla agentura Reuters. Úřady zároveň oznámily dalších 2648 úmrtí v souvislosti s covidem-19 za 24 hodin, což je druhé nejvyšší denní maximum co do počtu zemřelých.

Dosud nejvyšší počet úmrtí za den brazilské ministerstvo zdravotnictví zaregistrovalo jen o den dříve, kdy oznámilo, že zemřelo 2841 pacientů, u kterých zdravotníci diagnostikovali covid-19. Testy ve stejný den odhalily koronavirus u téměř 84.000 osob. Od začátku pandemie, se v Brazílii, kde žije na 212 milionů obyvatel, infikovalo koronavirem skoro 11,7 milionu osob, z nichž 284.775 zemřelo. V obou případech se po Spojených státech jedná o druhý nejvyšší údaj na světě.

Epidemická situace v Brazílii se zhoršuje a zdravotnický systém podle odborníků kolabuje. Státní zdravotnický institut Fiocruz na základě svých analýz uvedl, že země prožívá "největší kolaps" zdravotnického systému v historii země. Ve 27 z 25 brazilských států je volných méně než 20 procent lůžek na jednotkách intenzivní péče a v 15 státech to je dokonce méně.

Současná situace se negativně promítla i do popularity prezidenta Jaira Bolsonara. Z průzkumu veřejného mínění společnosti Datafolha vyplývá, že 54 procent Brazilců označuje Bolsonarovo zvládání krize za špatné nebo strašné, uvedla agentura Reuters a podotkla, že podle dalšího průzkumu by ho ve volbách příští rok mohli porazit dva levicoví političtí protivníci.