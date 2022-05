Ukrajina hlásí osvobození několika obcí v Charkovské oblasti

Kyjev - Ukrajinské síly osvobodily z rukou ruských okupačních vojsk další obce v Charkovské oblasti na východě země - Rubižne, Bajrak, Čerkaski Tyšky a Ruski Tyšky. Dnes to ve svém pravidelném večerním hlášení oznámil generální štáb ukrajinské armády. Podle agentury Reuters by ukrajinská protiofenziva v oblasti mohla znamenat posun ve vývoji války a ohrozit ruský postup.

Zahájení protiútoku u Charkova a Izjumu v Charkovské oblasti minulý týden oznámil náčelník ukrajinských ozbrojených sil Valerij Zalužnyj. V pátek pak generální štáb ohlásil, že ukrajinské ozbrojené síly obnovily kontrolu nad obcemi Oleksandrivka, Fedorivka, Ukrajinka, Šestakovo, Peremoha a částečně také nad vsí Čerkaski Tyšky.

Ukrajinci v minulých dnech kromě toho znovudobyli obce Borščova a Slobožanske severně od Charkova, napsala agentura Reuters s odvoláním na mluvčí 92. samostatné mechanizované brigády ukrajinských sil, která je hlavní silou v oblasti. Poradce ministerstva obrany Jurij Sak pak podle agentury řekl, že díky těmto úspěchům jsou ruské síly vytlačovány od Charkova, druhého největšího ukrajinského města, které od začátku války čelí neustálým útokům.

Generální štáb dnes také uvedl, že kvůli ztrátám se některé ruské jednotky z Charkovské oblasti stahují do Ruska. To je údajně případ 138. mechanizované brigády, která byla vyvedena z Ukrajiny do ruské příhraniční Belgorodské oblasti. Značná část ruských smluvních vojáků podle ukrajinského štábu podává výpovědi. Tyto informace není možné ověřit z nezávislých zdrojů.

V domě v Izjumu zničeném ruskými vojáky se našla těla 44 civilistů

V troskách domu v ukrajinském městě Izjum byla nalezena těla 44 civilistů, uvedl dnes gubernátor Charkovské oblasti Oleh Syněhubov. Pětipatrovou budovu podle něj zničili ruští vojáci v březnu, napsala agentura Unian. Izjum na severovýchodě Ukrajiny je důležitý železniční uzel, o který obě strany sváděly těžké boje. Pondělní ruský raketový útok na Oděsu si vyžádal jednoho mrtvého. V Donbasu pokračuje ofenzíva ruské armády. Podle zástupců Mariupolu jsou v ostřelovaných ocelárnách Azovstal stále civilisté.

"V dočasně okupovaném Izjumu se pod sutinami pětipatrového domu, který okupanti zničili v prvních deseti březnových dnech, našla těla 44 civilistů. Jde o další příšerný válečný zločin ruských okupantů proti civilistům," napsal Syněhubov na sociální síti telegram.

Rusko zahájilo útok na Ukrajinu 24. února. Navzdory svědectví Ukrajinců a informacím ukrajinských i západních činitelů Moskva opakovaně tvrdí, že v napadené zemi míří jen na vojenské objekty a infrastrukturu a nikoli na civilisty.

Izjum je pod kontrolou ruských vojáků nejméně od konce března. O toto město jihovýchodně od Charkova, kde před válkou žilo okolo 50.000 obyvatel, se předtím měsíc tvrdě bojovalo. Ruskojazyčná verze serveru BBC označila Izjum za "klíč k Donbasu", vede přes něj významná silnice i železniční tratě.

Není jasné, kolik civilních obětí si dosud ruská invaze vyžádala. Monitorovací mise Úřadu vysoké komisařky pro lidská práva OSN na Ukrajině dnes uvedla, že počet obětí je o tisíce vyšší, než kolik uvádějí oficiální statistiky OSN. Ta od začátku konfliktu potvrdila 3381 civilních úmrtí. Většina lidí zemřela kvůli výbušným zbraním s širokým dosahem, například při leteckých a raketových úderech.

"Pracujeme na odhadech, ale můžu vám zatím říci jen to, že čísla jsou o tisíce vyšší, než kolik momentálně uvádíme," řekla podle agentury Reuters šéfka monitorovací mise Matilda Bognerová na dotaz o celkovém počtu mrtvých a zraněných.

"Největší černou dírou je opravdu Mariupol, kde je pro nás těžké získat plný přístup k ověřeným informacím," dodala s odkazem na jihoukrajinský přístav, který je terčem útoku ruských jednotek takřka od začátku invaze. Tým Bognerové rovněž vyšetřuje "důvěryhodná obvinění" z mučení, špatného zacházení a vražd ruských vojáků příslušníky ukrajinské armády.

Rozsah obvinění je výrazně větší na straně ruských sil, ale zaznamenali jsme i porušování práv ze strany ukrajinských sil, dodala Bognerová.

Útok v Oděse si vyžádal jednu oběť, v Donbasu pokračují boje

Pondělní raketový útok ruských vzdušných sil na ukrajinské přístavní město Oděsa si podle místních úřadů vyžádal jednoho mrtvého a pět zraněných. V Donbasu pokračuje ofenzíva ruské armády, uvedl dnes zároveň generální štáb v Kyjevě. Sirény leteckého poplachu dnes brzy ráno zněly v Luhanské, Charkovské a Dněpropetrovské oblast, tedy na východě země.

Rusko v pondělí vystřelilo na Oděsu sedm raket, přičemž zasaženo bylo obchodní centrum a skladiště spotřebního zboží. Zemřel jeden člověk a dalších pět utrpělo zranění, sdělilo v noci na dnešek jižní velitelství ukrajinské armády. Útok se odehrál v době návštěvy předsedy Evropské rady Charlese Michela, který se musel spolu s ukrajinským premiérem Denysem Šmyhalem uchýlit do krytu.

Ukrajinský generální štáb ve svém pravidelném ranním hlášení uvedl, že ruská armáda nadále útočí na východě země ve snaze získat plnou kontrolu nad Doněckou a Luhanskou oblastí. Pokračují boje o obce Vojevodivka, Toškivka, Nyžně а Kamjanka. V Mariupolu na jihovýchodě Ukrajiny ruská vojska také pokračovala v dělostřeleckých a leteckých úderech na areál oceláren Azovstal, který je posledním útočištěm ukrajinských obránců tohoto města.

Za předchozí den ukrajinští vojáci odrazili 15 nepřátelských útoků a zničili jeden systém protivzdušné obrany, devět tanků, tři dělostřelecké systémy, 25 obrněných bojových vozidel a tři speciální ženijní vozidla. V důsledku ruského ostřelování zemřelo v Ukrajinou kontrolované části Donbasu šest civilistů, uvedl generální štáb. Velení armády současně varovalo před možností ruských sabotáží v závodech ukrajinského chemického průmyslu.

Rusko od začátku útoku na Ukrajinu před 76 dny ztratilo přibližně 26.000 vojáků, 1170 tanků, 2808 obrněných vozidel, 199 letadel, 158 vrtulníků a 380 dronů, uvedl ukrajinský generální štáb.

Ruské jednotky od 24. února zničily 163 ukrajinských letadel a 124 vrtulníků, 793 dronů a 2979 tanků a dalších obrněnců, uvedl dnes mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov podle agentury TASS.

Tvrzení ani jedné ze stran o ztrátách způsobených nepříteli nelze ověřit z nezávislých zdrojů.

Katarská televize Al-Džazíra ukázala chladírenský vagon s těly mrtvých ruských vojáků, které podle stanice ruská armáda zanechala na bojišti při ústupu od Kyjeva. Reportáž o ruských ztrátách na Ukrajině odvysílala televize v pondělí, tedy v den, kdy Rusko vojenskými přehlídkami v Moskvě i v dalších ruských městech slavilo sovětské vítězství v druhé světové válce. Na záběrech jsou vidět ruské uniformy a také etiketa výrobce ruské neprůstřelné vesty.

Rusko naposledy informovalo o svých ztrátách 25. března, kdy ministerstvo obrany oznámilo, že na Ukrajině bylo zabito 1351 ruských vojáků a dalších 3825 utrpělo zranění. Stanice BBC mezitím v otevřených zdrojích našla informace o 2120 zabitých vojácích, upozornila však, že skutečný počet bude vyšší, protože v některých ruských regionech se tyto informace nezveřejňují.

"Podcenění ukrajinského odporu a plánování podle 'nejlepšího možného scénáře' vedlo k prokazatelným operačním selháním, která ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi na přehlídce ke Dni vítězství 9. května zabránila oznámit významný vojenský úspěch na Ukrajině," uvedlo dnes ve svém každodenním hlášení o situaci na Ukrajině britské ministerstvo obrany. Plán invaze podle něj vycházel z mylného předpokladu, že ruská armáda narazí na omezený odpor a bude schopna rychle obklíčit a obejít velká města. Cenou byly neudržitelné ztráty a snížení bojeschopnosti ruské armády.

V ostřelovaných ocelárnách Azovstal jsou dál civilisté, tvrdí zástupce Mariupolu

Nejméně stovka civilistů zůstává v ocelárnách Azovstal, poslední ukrajinské baště v Mariupolu, která je pod těžkou palbou ruských jednotek. Uvedl to dnes podle agentury Reuters poradce starosty tohoto přístavního města.

"Kromě vojáků zůstává v krytech nejméně 100 civilistů. To však nesnižuje intenzitu útoků ze strany okupantů," napsal na telegramu poradce Petro Andrjuščenko.

Ukrajinská televize 24 kanal zveřejnila rozhovor s bývalým velitelem pluku Azov, který se brání v ocelárnách, Maksymem Žorinem, podle nějž ukrajinská armáda rozpracovává plány na osvobození Mariupolu. Žorin nicméně připustil, že v současnosti už to nebude možné jednorázovou operací. Kromě toho podle něj pokračuje diplomatické úsilí o záchranu vojáků a civilistů z oceláren.

Německo ode dneška znovu otevírá svoji ambasádu v Kyjevě, oznámila Baerbocková Německo ode dneška znovu otevírá svoji ambasádu v Kyjevě, řekla německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková při návštěvě ukrajinského hlavního města. Na zastupitelském úřadu bude ale jen minimální počet zaměstnanců a pracovat bude zatím v omezeném režimu. Na tiskové konferenci se svým ukrajinským protějškem Dmytrem Kulebou šéfka německé diplomacie řekla, že Ukrajina by se jednoho dne měla stát členem Evropské unie, dodala však, že na cestě Kyjeva do EU nebudou zkratky. Řekla také, že cílem Německa je ukončit dovoz energetických surovin z Ruska a že "tak to zůstane navždy". Baerbocková připomněla, že za několik dnů začne výcvik ukrajinských vojáků při ovládání samohybných houfnic PzH 2000, které Německo Ukrajině poskytne společně s Nizozemskem, napsala agentura DPA. Společně s německými firmami Berlín pracuje na tom, aby Ukrajina "mohla získat vysoce moderní systémy, a mohla tak chránit svá města před budoucími útoky," uvedla také šéfka německé diplomacie. Německo podle ní bude dále podporovat "evropskou, svobodnou Ukrajinu, a to po humanitární, finanční, hospodářské, technologické, politické i energetické stránce". DPA připomíná, že Baerbocková se do Kyjeva vydala coby první představitelka německé vlády od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Poslední zástupci německé ambasády zemi opustili 25. února, tedy den poté, co Rusko napadlo svého souseda. Německo je jednou z posledních západních zemí, které informovaly o obnovení provozu svých ambasád v Kyjevě. V neděli návrat velvyslanců ohlásily Spojené státy a Kanada. Česko činnost ambasády obnovilo už v půlce dubna. Baerbocková dnes o Rusku mluvila jako o agresorovi, který nedodržuje žádná pravidla a dopouští se válečných zločinů. Navštívila města Irpiň a Buča nedaleko Kyjeva, která se stala symbolem zvěrstev, jichž se ruští vojáci dopouštějí na ukrajinských civilistech. Ministryně uvedla, že pokud by se Německo v budoucnu o něčem s Ruskem vyjednávalo, nesmělo by se to dít bez účasti Ukrajinců. Berlín se v uplynulých letech zejména z ekonomických důvodů snažil mít dobré vztahy s Moskvou. Až do začátku ruského vpádu na Ukrajinu například prosazoval zprovoznění plynovodu Nord Stream 2, kterým měl do Německa po dně Baltského moře proudit ruský plyn. Projekt kritizovala Ukrajina a její spojenci. "Chtěl bych Německu poděkovat za to, že v mnoha otázkách změnilo svoji pozici. Viděli jsme, jak 24. února první ruská raketa zasáhla Kyjev a tím zasáhla i tradiční německou politiku vůči Rusku," řekl šéf ukrajinské diplomacie Kuleba. Ocenil, že Berlín změnil svůj původně odmítavý postoj k dodávání zbraní na Ukrajinu a že se plně podpořil embargo na dovoz ruské ropy do Evropské unie. Vztahy mezi Ukrajinou a Německem nebyly v posledních týdnech nejlepší. Kancléř Olaf Scholz nechtěl vyjet na Ukrajinu poté, co vyšlo najevo, že německý prezident Frank-Walter Steinmeier není v Kyjevě vítán. Steinmeier, který je stejně jako Scholz členem sociální demokracie, je spojován s dřívější vstřícnou německou politikou vůči Putinovu Rusku. Ukrajinský velvyslanec v Berlíně Andrij Melnyk na Scholzovu adresu řekl, že se chová jako urážlivka. Podle agentury Reuters Scholz nyní cestu na Ukrajinu plánuje, do země jeho i Steinmeiera pozval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Válka na Ukrajině … SLEDUJEME ON-LINE