Ukrajina hlásí 57 mrtvých, 100.000 lidí opustilo své domovy

Kyjev - V důsledku dnešního ruského útoku přišlo o život 57 Ukrajinců a 169 utrpělo zranění, uvedl podle agentury Interfax-Ukrajina ukrajinský ministr zdravotnictví Viktor Ljaško. Zdravotnická zařízení po celé zemi podle něj vybídla pacienty, které lze léčit ambulantně, aby se vrátili do svých domovů, protože nemocnice musí být připraveny přijímat raněné. "Učinili jsme tak spolu s vyhlášením válečného stavu," řekl Ljaško. Ujistil, že zdravotnický systém pracuje stabilně, jakkoli nemocnice znovu musí měnit své zaměření; to se dosud soustřeďovalo na zvládnutí pandemie covidu-19. Po dnešním ruském útoku na Ukrajinu muselo opustit svůj domov zhruba 100.000 lidí a několik tisíc jich odešlo do sousedních zemí, hlavně do Moldavska a Rumunska. Agentuře Reuters to sdělila mluvčí Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR).

Interfax-Ukrajina neupřesnil, zda ministr hovořil o civilních obětech, anebo o celkových ztrátách mezi vojáky i civilisty.

Ukrajina od dnešního rána čelí útoku ruských sil z nejrůznějších směrů, téměř podél celé pozemní hranice, jakož i z anektovaného Krymu a z Běloruska. Kyjev připustil, že v rukou ruského výsadku se ocitlo letiště Antonov na kyjevském předměstí Hostomel,. v samotném Kyjevě je však podle policie situace pod kontrolou. Ruští vojáci obsadili také odstavenou jadernou elektrárnu Černobyl.

Rusko nasadilo do prvního úderu více než stovku raket a střel s plochou dráhou letu, ale nepříteli se nepodařilo zlomit odpor a vyvolat paniku, napsala agentura Unian ve večerní bilanci prvního dne bojů. Dodala, že podle údajů ze sociálních sítí se Ukrajincům podařilo zničit sedm nepřátelských letadel a sedm vrtulníků, 24 tanků a 24 obrněných vozidel. V bojích padly desítky nepřátel.

Tyto údaje nebylo možné ověřit z nezávislých zdrojů.

Po útoku muselo na Ukrajině opustit domov 100.000 lidí, tvrdí UNHCR

Po dnešním ruském útoku na Ukrajinu muselo opustit svůj domov zhruba 100.000 lidí a několik tisíc jich odešlo do sousedních zemí, hlavně do Moldavska a Rumunska. Agentuře Reuters to sdělila mluvčí Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Od roku 2014, kdy Rusko anektovalo Krym, je na Ukrajině stále mimo svůj domov zhruba 1,4 milionu lidí. Agentury OSN varují před vážnou humanitární krizí v zemi.

Mluvčí UNHCR uvedla, že číslo je odhadem na základě informací od ukrajinských úřadů a partnerů institucí OSN. Podle šéfa UNHCR Filippa Grandiho budou dopady bojů na civilisty "devastující". "Civilní obyvatelstvo a civilní infrastruktury musí být vždy chráněny a zabezpečeny, jak s tím počítá mezinárodní humanitární právo," uvedl Grandi. Jeho úřad vyzval okolní země, aby otevřely hranice uprchlíkům a vytvořily pro ně bezpečné útočiště.

K ochraně kritické civilní infrastruktury, jako jsou rozvody vody a elektřiny či nemocnice, vyzvaly dnes i Světová zdravotnická organizace (WHO) či Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK). Podle šéfa MVČK má Červený kříž na Ukrajině zhruba 600 pracovníků, kteří na východě země pomáhali na obou stranách linie dotyku oddělující proruské separatisty a ukrajinské vládní jednotky. O víkendu se například snažili opravit čerpadla vody poškozená při ostřelování.

Další agentura OSN, Mezinárodní organizace pro migraci (IOM), uvedla, že na Ukrajině je zhruba 1,4 milionu lidí stále mimo svůj domov od ruské anexe Krymu v roce 2014.