Ukrajina hlásí 137 mrtvých, 100.000 lidí opustilo své domovy

Kyjev - Od začátku ruské invaze na Ukrajinu přišlo o život 137 ukrajinských občanů, vojáků i civilistů. Dalších 316 Ukrajinců bylo zraněno. V projevu krátce před čtvrteční půlnocí to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ruská armáda ve čtvrtek ráno zahájila rozsáhlý letecký, námořní i pozemní útok na Ukrajinu. Svůj domov muselo opustit zhruba 100.000 lidí a několik tisíc jich odešlo do sousedních zemí, hlavně do Moldavska a Rumunska. Agentuře Reuters to sdělila mluvčí Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR).

"Dnes jsme bohužel přišli o 137 našich hrdinů, našich občanů," uvedl ukrajinský prezident. Mezi oběťmi je podle něj i deset důstojníků. Zabiti dnes podle prezidenta byli všichni příslušníci ukrajinské pohraničí stráže na Zmijím ostrově v Oděské oblasti. Ukrajinská pohraniční stráž ve čtvrtek oznámila, že ostrov obsadili Rusové.

Navzdory tvrzení Ruska, že útočí pouze na vojenské cíle, byly podle Zelenského zasaženy i civilní objekty. "Zabíjejí lidi a mění mírumilovná města na vojenské cíle. Je to odporné a nikdy to nebude odpuštěno," uvedl.

Zelenskyj kvůli ruské invazi na Ukrajinu ve čtvrtek večer nařídil všeobecnou mobilizaci. Ukrajinska pravda napsala, že po dobu válečného stavu, který nyní v zemi platí, nesmějí Ukrajinu opustit muži ve věku od 18 do 60 let.

Po útoku muselo na Ukrajině opustit domov 100.000 lidí, tvrdí UNHCR

Po dnešním ruském útoku na Ukrajinu muselo opustit svůj domov zhruba 100.000 lidí a několik tisíc jich odešlo do sousedních zemí, hlavně do Moldavska a Rumunska. Agentuře Reuters to sdělila mluvčí Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Od roku 2014, kdy Rusko anektovalo Krym, je na Ukrajině stále mimo svůj domov zhruba 1,4 milionu lidí. Agentury OSN varují před vážnou humanitární krizí v zemi.

Mluvčí UNHCR uvedla, že číslo je odhadem na základě informací od ukrajinských úřadů a partnerů institucí OSN. Podle šéfa UNHCR Filippa Grandiho budou dopady bojů na civilisty "devastující". "Civilní obyvatelstvo a civilní infrastruktury musí být vždy chráněny a zabezpečeny, jak s tím počítá mezinárodní humanitární právo," uvedl Grandi. Jeho úřad vyzval okolní země, aby otevřely hranice uprchlíkům a vytvořily pro ně bezpečné útočiště.

K ochraně kritické civilní infrastruktury, jako jsou rozvody vody a elektřiny či nemocnice, vyzvaly dnes i Světová zdravotnická organizace (WHO) či Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK). Podle šéfa MVČK má Červený kříž na Ukrajině zhruba 600 pracovníků, kteří na východě země pomáhali na obou stranách linie dotyku oddělující proruské separatisty a ukrajinské vládní jednotky. O víkendu se například snažili opravit čerpadla vody poškozená při ostřelování.

Další agentura OSN, Mezinárodní organizace pro migraci (IOM), uvedla, že na Ukrajině je zhruba 1,4 milionu lidí stále mimo svůj domov od ruské anexe Krymu v roce 2014.