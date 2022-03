Ukrajina dosavadní škody způsobené ruskou invazí vyčísluje na 564,9 mld. USD

Kyjev - Ukrajina dosavadní škody způsobené ruskou invazí vyčísluje na 564,9 miliardy dolarů (12,7 bilionu Kč). Na svém facebookovém profilu o tom dnes informovala místopředsedkyně ukrajinské vlády a ministryně hospodářství Julija Sviridenková. Dodala, že Ukrajina bude po agresorovi žádat odškodnění, a to jak na základě soudních rozhodnutí, tak převodem zmrazených ruských aktiv. Z Ukrajiny už před válkou uprchlo téměř 3,9 milionu lidí.

Výčet škod mimo jiné zahrnuje zničenou infrastrukturu (119 miliard dolarů). Poškozeno bylo podle ukrajinské ministryně 8000 kilometrů silnic, desítky železničních stan a řada letišť.

Kyjev dále zohledňuje například ztrátu hrubého domácího produktu (HDP) 112 miliard dolarů či 54 miliard přímých investic do tamní ekonomiky. Státní rozpočet podle výčtu přišel o 48 miliard dolarů, firmy a organizace o 80 miliard dolarů.

Škody, jež okupace přivodila civilnímu obyvatelstvu, resort odhaduje na 90,5 miliardy dolarů. Konkrétněji rozvádí, že bylo zničeno deset milionů metrů čtverečních bydlení, 200.000 aut a znemožněno zásobování potravinami pro pět milionů lidí.

Z Ukrajiny už před válkou uprchlo téměř 3,9 milionu lidí. Přes 2,2 milionu běženců překročilo hranice do Polska. V nové bilanci to dnes uvedl Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), podle kterého za posledních 24 hodin z Ukrajiny uteklo více než 40.000 lidí.

Úřad k dnešnímu dni eviduje 3,862.797 uprchlíků z Ukrajiny. Od 22. března se příliv běženců výrazně zpomalil, i když se už blíží čtyřem milionům, které UNHCR předpokládal na začátku invaze. Od 22. března klesl počet lidí, kteří prchají před válkou, nejdřív pod 100.000 denně, v posledních dnech spadl pod 50.000 za jediný den. Přibližně 90 procent uprchlíků jsou ženy a děti. Podle Dětského fondu OSN (UNICEF) je mezi běženci více než 1,5 milionu dětí.

Celkem muselo své domovy opustit přes deset milionů lidí, tedy více než čtvrtina ze 37 milionů obyvatel Ukrajiny. OSN odhaduje, že v zemi je téměř 6,5 milionu vnitřně vysídlených osob.

Ruská invaze na Ukrajinu vyvolala podle OSN největší uprchlickou krizi od druhé světové války. Největšímu náporu čelí Polsko, kam od začátku ruské invaze přijelo už téměř 2,3 milionu uprchlíků. Již před touto krizí žilo v Polsku přibližně 1,5 milionu Ukrajinců, z nichž většina přišla do země Evropské unie za prací.

Podle OSN přicestovalo dalších téměř 600.000 lidí do Rumunska. Mnoho lidí se ale rozhodne pokračovat v cestě, jakmile se ocitnou v bezpečí. Do Moldavska vstoupilo od začátku války více než 380.000 běženců. Kolem 300.000 běženců je také podle premiéra Petra Fialy (ODS) v Česku. Podobný počet eviduje i Německo, Slovensko či Maďarsko.

Ukrajinská armáda hlásí čtyři sestřelené ruské letouny a vrtulník

Podle hlášení ukrajinského generálního štábu z dnešního rána, o němž informovala ruská verze BBC, zničila za poslední den ukrajinská armáda čtyři ruská letadla, jeden vrtulník a dva bezpilotní letouny. Ruské síly podle Moskvy za poslední den sestřelily pět ukrajinských letounů. Ukrajinské jednotky hlásí také dílčí územní úspěchy z okolí Kyjeva, ruské jednotky podle ukrajinské strany i zjištění britských zpravodajců zásadně nepostoupily.

"Situace je pod kontrolou a výrazně se nezměnila," napsal ukrajinský generální štáb, podle kterého ruská vojska díky obráncům dosud neuspěla ve snaze obsadit klíčové cesty a části metropole Kyjeva.

Rozložení ruských sil na Ukrajině se za posledních 24 hodin výrazně nezměnilo, uvedla dnes v pravidelném hodnocení britská vojenská rozvědka. Rusku se však podle britského ministerstva obrany podařilo získat další území na jihu Ukrajiny, v okolí přístavu Mariupol.

Mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov dnes oznámil, že ruské vzdušné síly nad Černihivskou oblastí sestřelily čtyři ukrajinské bombardéry Su-24. Stíhací letoun Su-27 ruská armáda sestřelila nad Doněckou oblastí.

Ukrajinská strana dnes zároveň aktualizovala ztráty ruské armády, která podle ní od počátku invaze přišla o zhruba 17.000 vojáků, 586 tanků, bezmála 1700 obrněných vozidel, 123 letounů a 127 vrtulníků. Tyto údaje nelze nezávisle ověřit.

Dvě taktické skupiny ruských sil se podle ukrajinského generálního štábu stáhly z oblasti Kyjeva zpět do Běloruska, informovala v noci na dnešek agentura DPA. Podle ní má také ukrajinská rozvědka zprávy o doplňování dalších střel na ruské odpalovací rampy v Bělorusku v rámci příprav na další raketové útoky na ukrajinská města.

Ukrajinská armáda o víkendu informovala, že se jí podařilo osvobodit některé obce v Charkovské oblasti, v Sumské oblasti a severozápadně od Mariupolu. Poradce šéfa ukrajinské prezidentské kancléře Oleksij Arestovyč v neděli uvedl, že ukrajinské síly se snaží o malé ofenzivní akce, zatímco se Rusko pokouší obklíčit ukrajinské jednotky na východě Ukrajiny, dobýt Mariupol a udržet Cherson na jihu země.

Rusko-ukrajinská jednání v Istanbulu mají začít v úterý, průlom se nečeká

Rusko-ukrajinská jednání v Turecku začnou v úterý, oznámili dnes nezávisle na sobě mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov i jeden z členů ukrajinské delegace, předseda poslaneckého klubu vládní strany Sluha národa Davyd Arachamija. Obě strany daly podle médií najevo skepsi ohledně vyhlídek na průlom v nadcházejících rozhovorech.

"Dneska (jednání) sotva budou pokračovat, dnes se delegace vydávají na cestu do Turecka. Očekáváme, že zítra by se mohlo jednat," řekl Peskov novinářům.

"Zatím jsme na cestě. Kvůli logistickým potížím čekáme, že dorazíme dost pozdě, určitě velmi pozdě," řekl agentuře Interfax-Ukrajina Arachamija. Dodal, že i ruská delegace by měla do Istanbulu dorazit večer. "Proto jsme rozhodli, že začneme jednat zítra od desáté dopoledne," řekl. Původní zprávy hovořily o možném startu rozhovorů už později dnešní den.

"Nemyslím si, že bude nějaký průlom v hlavních otázkách," řekl dnes poradce ministra vnitra Vadym Denysenko podle agentury Reuters. "Zatím o pokroku hovořit nemůžeme a nebudeme," poznamenal mluvčí Kremlu Peskov podle agentury TASS a dodal, že oznamování nějakých podrobností z rozhovorů by mohlo vyjednávání jedině uškodit. "Zatím ale bohužel nemůžeme ohlásit nějaký podstatný pokrok či průlom," konstatoval.

Peskov dal podle tisku najevo, že se na závěr istanbulských jednání nedá očekávat oznámení o schůzce prezidentů obou zemí, Vladimira Putina a Volodymyra Zelenského. Na pořadu rozhovorů nemá být ani případná výměna zajatců.

Podle víkendového vyjádření ukrajinské strany by v tureckém Istanbulu mohlo začít další kolo rozhovorů mezi ukrajinskými a ruskými vyjednavači už dnes, šéf ruské delegace Vladimir Medinskij ale později uvedl, že jednat by se mělo od úterka. Po sérii diskusí prostřednictvím videokonferencí mají vyjednavači v Istanbulu vést rozhovory tváří v tvář.

Předseda tureckého parlamentu Mustafa Sentop podle agentury Anadolu vyjádřil naději, že jednání v Turecku přispějí k "nastolení reálného příměří, a to co nejdříve". Nejde totiž jen o rusko-ukrajinský problém, ale o ohrožení míru všude ve světě a především v černomořské oblasti, pro Turecko významném regionu.

"Doufáme, že jednání povedou k dlouhodobému příměří a vytvoří podmínky pro mír," uvedl turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoğlu podle agentury Interfax.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedělním rozhovoru s ruskými novináři uvedl, že Kyjev je podle něj připraven jednat i o neutrálním a bezjaderném postavení země za podmínky skutečných bezpečnostních záruk. Zelenskyj zároveň zdůraznil, že případnou dohodu by schvalovali Ukrajinci v referendu, které by se mohlo uskutečnit jedině po stažení cizích vojsk ze země. Zelenskyj současně připustil, že nelze Rusko přimět, aby se stáhlo ze všech ukrajinských území, včetně Donbasu a anektovaného Krymu. Uvědomuje si prý, že "to by vedlo ke třetí světové válce". Proto je ochoten přistoupit na kompromis, aby se ruská vojska vrátila do pozic, v jakých byla před invazí z 24. února.

Zatímco Zelenskyj dává najevo připravenost setkat se co nejdříve svým protějškem Vladimirem Putin v zájmu ukončení války, ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov dnes pode agentury TASS uvedl, že schůzka obou prezidentů bude potřebná, až bude jasné řešení klíčových otázek. "Nutný je výsledek na závěr rozhovorů, který zpečetí prezidenti," zdůraznil Lavrov v dnešním rozhovoru se srbskými novináři.

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba tvrdí, že se rozhovory zasekly na otázkách, k jejichž řešení nemají vyjednávači mandát, a proto je nutná schůzka hlav států, aby vyřešily hlavní problémy.

Válka na Ukrajině … SLEDUJEME ON-LINE