Ukrajina denně ztrácí 100 až 200 vojáků, uvedl prezidentský poradce

Kyjev - Ukrajina denně přichází až o stovku zabitých a 500 raněných vojáků, uvedl ministr obrany Oleksij Reznikov podle agentury Interfax-Ukrajina. Situaci na frontě označil za těžkou. Poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak později stanici BBC řekl, že ztráty v řadách ukrajinské armády dosahují denně mezi 100 až 200 vojáky. Válka Ruska proti Ukrajině dnes pokračuje 106. dnem.

Podoljakův odhad je dosud nejvyšší co do počtu zabitých ukrajinských vojáků, poznamenala britská stanice na svém ruskojazyčném webu. Důvodem zvýšených ztrát je podle prezidentského poradce značná převaha ruské armády v dělostřelectvu. Dodal, že k vyrovnání sil by pomohlo, kdyby Ukrajina získala 150 až 300 salvových raketometů.

"Situace na frontě je těžká. Ztrácíme každý den až stovku zabitých bojovníků a 500 raněných. Kreml nadále vyvíjí tlak masami, přešlapuje na místě, čelí silnému odporu a trpí obrovskými ztrátami. Ale ještě stále má sílu pro postup v jednotlivých úsecích fronty. Je nutné si zachovat soustředění. Pak Ukrajina zvítězí," uvedl Reznikov.

O tom, že v bojích na východě Ukrajiny každý den umírá 50 až 100 lidí, hovořil už minulý měsíc prezident Volodymyr Zelenskyj. Argumentoval tak proti volání zrušit zákaz odjezdu mužů v branném věku z Ukrajiny.

Ministr obrany nyní podle agentury vyjádřil nespokojenost s rychlostí dodávek západních zbraní a jejich množstvím, současně však poděkoval zemím, které tyto zbraně poskytují.

Ukrajina podle něj potřebuje především větší množství moderních raketometů západního typu a příslušnou munici, dále potřebuje nahradit opotřebovaná děla "sovětských" ráží moderními děly západní ráže a to opět s příslušnou municí, která se na Ukrajině nevyrábí. Klíčové je prý také dohodnout se s partnery na výcviku obsluh, aby na frontě mohly být nasazovány hned celé jednotky, což by výrazně zvýšilo efektivnost na bojišti.

Ukrajina potřebuje stovky těžkých zbraní, bez kterých nemůže zahájit účinnou protiofenzívu, a také bojové letouny a prostředky protivzdušné obrany, vypočítal Reznikov podle webu deníku RBK-Ukrajina.

Kyjev neuvádí vlastní ztráty. Ukrajinský generální štáb dnes odhadl, že Rusko od začátku invaze přišlo o 31.700 vojáků, z toho o dvě stovky během uplynulých 24 hodin. Západní zpravodajské agentury odhadují počet zabitých ruských vojáků na přibližně 20.000, poznamenala BBC.

Tato tvrzení nelze ověřit z nezávislých zdrojů.