Ukrajina chce zařadit Černobyl na seznam UNESCO

Kyjev - Ukrajina chce zažádat o zařazení černobylské elektrárny na seznam Světového dědictví UNESCO. Řekl to dnes během návštěvy komplexu elektrárny ukrajinský ministr kultury Oleksandr Tkačenko. "Mnoho míst černobylského komplexu by mohlo být zachováno, aby si lidstvo pamatovalo, co se nám tady stalo," uvedl podle agentury Ukrinform Tkačenko na místě někdejší jaderné katastrofy.

Ukrajina si posledních čtrnáct let vždy 14. prosince připomíná takzvané černobylské likvidátory, kteří bojovali s následky havárie a následného výbuchu čtvrtého reaktoru v dubnu 1986 v tehdy ještě sovětské jaderné elektrárně. Do 14. prosince téhož roku vyrostl nad ruinami po reaktoru první ochranný sarkofág, přiblížila agentura DPA. Ukrajina později vybudovala nad zničeným reaktorem nový kryt.

Černobylská havárie kontaminovala více než 200.000 kilometrů čtverečních evropského území. Radioaktivní spad nejvíce zasáhl blízké Bělorusko, vítr ho donesl ale i do Československa. Tisíce lidí v důsledku ozáření zemřely, statisíce sovětské úřady nuceně evakuovaly.

Elektrárna a nedaleké opuštěné město Pripjať se v posledních letech staly turistickou atrakcí, zejména po kritiky oceňovaném televizním seriálu společnosti HBO, jenž se věnuje havárii. Letošní opatření proti šíření koronaviru Černobyl nicméně oblast uzavřela.

Ukrajina má dosud sedm míst na seznamu Světovém dědictví UNESCO, připomíná server Ukrinform. Mimo jiné je na něm zařazen pravoslavný klášterní komplex Kyjevskopečerská lávra v ukrajinské metropoli nebo katedrála svaté Sofie, která se rovněž nachází v Kyjevě.