Ukrajina chce od MMF získat do konce roku půjčku až 20 miliard dolarů

Kyjev - Kyjev má v plánu uzavřít s Mezinárodním měnovým fondem (MMF) do konce roku dohodu o úvěrovém programu. Na podporu ekonomiky zničené válkou si Ukrajina chce půjčit 15 až 20 miliard dolarů (až zhruba 486 miliard Kč), řekl dnes agentuře Reuters guvernér ukrajinské centrální banky Kyrylo Ševčenko.

Ukrajina, kterou 24. února napadlo Rusko, kvůli válce čelí v letošním roce poklesu ekonomiky o 35 až 45 procent. Její měsíční fiskální deficit činí pět miliard dolarů, což představuje zhruba 2,5 procenta předválečného hrubého domácího produktu (HDP) země. Ta je závislá na zahraničním financování od západních spojenců.

Ševčenko uvedl, že Kyjev již svou žádost předložil MMF a nyní s ním konzultuje nové financování, které, jak doufá, poskytne během dvou nebo tří let až 20 miliard dolarů. "Doufám, že program zahájíme ještě letos," řekl.

Bylo to poprvé, kdy Ukrajina uvedla sumu, kterou od MMF potřebuje. Program ve výši 20 miliard dolarů by byl po Argentině druhou největší půjčkou od Mezinárodního měnového fondu.

Šéf ukrajinské centrální banky dále uvedl, že nový program by měl poskytnout opatření, která pomohou stabilizovat ekonomiku. To by mohlo zajistit návrat k předválečným podmínkám, jako je pohyblivý směnný kurz, neomezování devizového trhu, snížení objemu nesplácených úvěrů v bankovním sektoru a vyvážená fiskální politika.

Poslední půjčkou MMF pro Ukrajinu byla nouzová finanční podpora 1,4 miliardy dolarů dohodnutá v březnu.

Kyjev nyní samostatně jedná se zahraničními držiteli svých státních dluhopisů o dvouletý odklad splátek. Ubývající finanční zdroje chce podle vyjádření vlády soustředit na odrážení útoku ruských vojsk. Ukrajinskou žádost o odklad splátek už podpořila skupina západních vládních věřitelů, která zahrnuje Spojené státy, Kanadu, Británii, Francii, Německo a Japonsko.

Ukrajinští zákonodárci instruovali ministerstvo financí, aby odklad splátek dluhopisů v hodnotě kolem 20 miliard dolarů dojednalo do 15. srpna. Začátkem září by Ukrajina měla splatit asi 1,2 miliardy dolarů. Kyjev v rámci svého plánu hodlá zahraničním věřitelům nabídnout dodatečné úrokové platby, jakmile odklad splácení dluhopisů skončí.