Ukrajina čelí dalším ruským vzdušným útokům, jsou hlášeni tři mrtví

Kyjev/Moskva - Ukrajina dnes ohlásila další rozsáhlý ruský vzdušný útok na svou infrastrukturu. Kyjevem otřásly výbuchy a exploze byly slyšet i na jiných místech. Některá města se podle úřadů ocitla bez elektřiny. Úder poškodil devět energetických zařízení, řekl podle agentury Reuters ministr energetiky Herman Haluščenko. Tři lidé zemřeli a další utrpěli zranění, když ruská střela zasáhla obytnou budovu ve městě Kryvyj Rih. Protivzdušná obrana sestřelila 60 ze 76 ruských střel, uvedl náčelník ukrajinského generálního štábu Valerij Zalužnyj.

"Výbuchy v Desňanské čtvrti metropole. Všechny služby jedou na místo. Zůstaňte v krytech," psal ráno na telegramu kyjevský starosta Vitalij Kličko, který následně informoval ještě o dalších explozích v jiných částech města. Podle serveru The Guardian se v Desňanské čtvrti nachází velká elektrárna.

"Charkov je bez proudu, ale fungují všechny 'stanice nezlomnosti', kde se můžete ohřát, dobít si telefon, je tam horký čaj a internet," informoval na telegramu starosta Charkova Ihor Terechov s odkazem na místa, která úřady zřídily pro okamžiky, kdy se Ukrajinci ocitnou kvůli ruským útokům bez dodávek elektrické energie nebo tepla.

Později starosta tohoto druhého největšího ukrajinského města označil škody na místní energetické infrastruktuře za "kolosální". Poškozen je podle něj především energetický systém, kvůli čemuž Charkované nemají kromě elektřiny ani teplo a dodávky vody. Bez elektřiny je i celá Charkovská oblast, uvedl odpoledne šéf oblastní správy Oleh Syněhubov. Úřady pracují na nápravě škod.

"Poltava je bez elektrické energie," hlásil dopoledne také starosta Oleksandr Mamaj. Ruské útoky zasáhly podle ukrajinských úřadů kritickou infrastrukturu mimo jiné v Oděse nebo Vinnycji, píše agentura Reuters. Problémy s dodávkami elektrické energie hlásí i další místa. Zástupce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Kyrylo Tymošenko informoval, že v důsledku zásahů energetických zařízení v některých oblastech dochází k havarijním výpadkům v dodávkách elektřiny v celé zemi. Kličko informoval o přerušení v dodávkách vody ve všech čtvrtích metropole.

"Ruská střela zasáhla obytnou budovu v Kryvém Rihu... Dva lidé byli zabiti," uvedl na telegramu šéf Dněpropetrovské oblasti Valentyn Rezničenko. Počet obětí stoupl na tři poté, co záchranáři vyprostili z trosek domu mrtvolu mladé ženy. O smrti jejího muže a smrti čtyřiašedesátileté sousedky se vědělo již dříve. Záchranáři ještě pátrají po pohřešovaném synovi mladých manželů. Zásah si podle Rezničenka vyžádal také 13 zraněných, mezi kterými jsou čtyři děti. V metropoli byla při útoku zraněna jedna osoba.

"Podle předběžných údajů dnes ráno nepřítel vypálil z oblasti Kaspického a Černého moře na objekty ukrajinské kritické infrastruktury 76 řízených střel," napsal odpoledne na telegramu velitel ukrajinské armády Zalužnyj, podle něhož protivzdušná obrana 60 z nich sestřelila. U Kyjeva protivzdušná obrana sestřelila 37 z více než 40 střel, sdělil mluvčí kyjevské správy Mychajlo Šamanov, podle něhož byl dnešní ruský vzdušný úder jedním z největších od začátku invaze.

Ukrajinské železnice informovaly, že bez proudu je řada tratí. Zastavil se i provoz v kyjevském nebo charkovském metru, které se změnily v protiletecké kryty.

"Chtějí nás zničit a učinit z nás otroky. Ale my se nevzdáme. Vydržíme," prohlásila v Kyjevě třiapadesátiletá Lidija Vasyljevová, která mířila do krytu na nádraží. "Chci, aby válka skončila, a to brzy. Ale jsem připravena čekat tak dlouho, jak bude třeba," citoval ji Reuters. Ukrajina se ruské vojenské agresi brání už téměř deset měsíců.

Rusko od října podniklo několik rozsáhlých vzdušných úderů namířených proti ukrajinské energetické infrastruktuře. Miliony lidí se kvůli tomu v zimním počasí opakovaně ocitají bez dodávek elektřiny, vody i tepla. Západní země Ukrajinu podporují mimo jiné zbraněmi, včetně těžkých dělostřeleckých či protivzdušných systémů. Stanice CNN nedávno uvedla, že Washington dokončuje plány vyslání systému protivzdušné obrany Patriot na Ukrajinu.

Problémy ve své energetické síti kvůli dnešním ruským útokům zaznamenalo podle agentury AP Moldavsko, které s Ukrajinou sdílí hranice a je napojeno na její energetickou síť. Kvůli masivním ruským úderům na ukrajinskou energetiku ho v poslední době postihly rozsáhlé výpadky dodávek elektřiny.