Ukrajina by podle Šojgua mohla použít špinavou bombu, Kyjev to popřel

Moskva/Kyjev/Washington - Ruský ministr obrany Sergej Šojgu dnes telefonicky hovořil se svými protějšky ze Spojených států, Francie, Británie a Turecka. Ve třech těchto telefonátech podle tiskových agentur hovořil o obavách Moskvy z toho, že by Ukrajina mohla v konfliktu použít takzvanou špinavou bombu. Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba označil ruské tvrzení za absurdní a nebezpečnou lež a popřel, že by se Kyjev k něčemu takovému chystal. Prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že jedině Rusko je schopno v Evropě použít jaderné zbraně. Ruský výrok odmítl i Londýn nebo Washington.

"Jednali o situaci na Ukrajině, která má stálou tendenci k další nekontrolované eskalaci," uvedl k rozhovoru mezi Šojguem a francouzským ministrem obrany Sébastienem Lecornuem ruský resort obrany podle agentur TASS a Interfax. Šojgu svému protějšku sdělil obavy z možných provokací ze strany Ukrajiny s použitím špinavé bomby, dodaly agentury.

Ty zanedlouho informovaly také o telefonátech Šojgua s ministry obrany Británie a Turecka - Benem Wallacem a Hulusim Akarem. Rovněž je podle vyjádření ruského ministerstva obrany Šojgu informoval o "obavách z možných provokací ze strany Ukrajiny", která by podle jeho tvrzení mohla použít špinavou bombu. Rusko pro své tvrzení neposkytlo žádné důkazy, podotkla agentura Reuters.

"Ruské lži o tom, že Ukrajina údajně plánuje použít 'špinavou bombu', jsou stejně absurdní, jako jsou nebezpečné," reagoval večer šéf ukrajinské diplomacie Kuleba na twitteru. "Za prvé, Ukrajina je zavázaným členem NPT (Smlouvy o nešíření jaderných zbraní pozn. ČTK): žádné 'špinavé bomby' nemáme, ani neplánujeme si je pořídit. Za druhé, Rusové často obviňují jiné z toho, co sami plánují," dodal.

"Ukrajina je vždy o obnově. Vždy o životě. Jestli někdo může použít jaderné zbraně v naší části Evropy, je to jen jeden subjekt - a tím subjektem je ten, kdo nařídil soudruhovi Šojguovi, aby někam volal," uvedl podle agentury Ukrinform ukrajinský prezident ve videoposelství. "Jestli Rusko volá a říká, že Ukrajina údajně něco připravuje, znamená to jediné: Rusko už všechno připravilo. Myslím, že svět by měl reagovat co nejostřeji," dodal.

Londýn uvedl, že Wallace hovořil se Šojguem na žádost ruské strany. "Ministr Šojgu tvrdil, že Ukrajina s pomocí západních zemí včetně Británie plánuje akce s cílem eskalovat konflikt na Ukrajině," uvedl britský resort obrany na twitteru. Britský ministr obrany tato tvrzení odmítl a upozornil, že podobná obvinění by neměla být použita jako záminka k větší eskalaci, uvedlo ministerstvo a poznamenalo, že jeho šéf znovu vyjádřil podporu Ukrajině a přání ohledně zmírnění napětí. Londýn je v tomto ohledu připraven pomoci.

Telefonát mezi ministry potvrdila i Paříž, přičemž Lecornu hovořil o odhodlání své země přispět k mírovému řešení konfliktu, který Rusko rozpoutalo na konci února. Francie odmítla jakoukoliv formu eskalace, zejména tu jadernou, sdělil Lecornu po telefonátu podle agentury AFP.

TASS vpodvečer informoval rovněž o telefonátu ruského ministra s jeho americkým protějškem Lloydem Austinem, v případě tohoto jednání ovšem Moskva bližší detaily neposkytla. Uvedla, že ministři hovořili o situaci na Ukrajině. "Ministr Austin odmítl jakoukoliv záminku pro ruskou eskalaci," uvedl později Pentagon k telefonátu mezi ministry. Mluvčí americké Národní bezpečnostní rady Adrienne Watsonová označila podle agentury AFP dnešní tvrzení Moskvy za "jasně nepravdivá". Šojgu s Austinem mluvil podruhé během tří dnů, před tím spolu podle agentury TASS naposledy telefonicky jednali v květnu.

Takzvaná špinavá bomba používá konvenční výbušniny s příměsí radioaktivního materiálu, poznamenal Reuters. Ruská média už v březnu s odvoláním na nejmenovaný zdroj tvrdila, že Ukrajina tento typ bomby vyvíjí, přičemž ani tehdy neposkytla žádné důkazy.

Ruská agentura RIA Novosti dnes napsala, že podle důvěryhodných zdrojů z různých zemí Kyjev údajně připravuje na svém území "provokaci spočívající v odpálení špinavé bomby". Cílem je prý obvinit Rusko z použití zbraní hromadného ničení, a tím zahájit ve světě protiruskou kampaň, jejímž cílem je podkopat důvěryhodnost Moskvy. Důkazy agentura neposkytla.

Stanice BBC na svém ruskojazyčném webu v této souvislosti připomněla nedávnou zprávu amerického Institutu pro studium války (ISW) o tom, že Rusko pravděpodobně připravuje mediální zázemí pro svou akci pod falešnou vlajkou. ISW v ní naznačil, že ruská armáda by mohla vyhodit do povětří Kachovskou vodní elektrárnu na Dněpru ve snaze zakrýt svůj ústup a zpomalit ukrajinskou ofenzivu v Chersonské oblasti. Z útoku na přehradu a zaplavení regionu by Moskva obvinila ukrajinské ozbrojené síly. Podle ISW se tak Kreml může pokusit využít této provokace k odvedení pozornosti od zpráv o ruských ztrátách v oblasti.