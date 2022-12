Ukrajina by chtěla v únoru uspořádat mírový summit na půdě OSN, uvedl ministr

Kyjev - Ukrajina by chtěla uspořádat do konce února příštího roku mírový summit, nejlépe na půdě OSN. V dnes zveřejněném rozhovoru to agentuře AP řekl ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba. Prostředníkem na jednáních, která by se měla uskutečnit v době prvního výročí ruské invaze na Ukrajinu, by podle Kyjeva měl být generální tajemník OSN António Guterres.

Kuleba agentuře AP řekl, že je "naprosto spokojen" s výsledky nedávné návštěvy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ve Spojených státech. USA tehdy Ukrajincům slíbily mimo jiné dodání amerického systému protivzdušné obrany Patriot. Šéf ukrajinské diplomacie nyní prozradil, že americká vláda připravila speciální plán, jak systém v zemi zprovoznit za méně než šest měsíců. Běžně přitom jen výcvik trvá až jeden rok.

Ukrajina podle Kuleby udělá všechno pro to, aby válku v roce 2023 vyhrála. Doplnil, že diplomacie hraje vždy důležitou roli. "Každá válka končí diplomatickým způsobem," řekl. "Každá válka končí v důsledku akcí podniknutých na bojišti a u jednacího stolu," dodal.