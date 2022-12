Ukrajina by chtěla uspořádat mírový summit na půdě OSN, uvedl Kuleba

Kyjev - Ukrajina by chtěla uspořádat do konce února příštího roku mírový summit, nejlépe na půdě OSN. V dnes zveřejněném rozhovoru to agentuře AP řekl ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba. Prostředníkem na jednáních, která by se měla uskutečnit v době prvního výročí ruské invaze na Ukrajinu, by podle Kyjeva měl být generální tajemník OSN António Guterres. Rusko by se podle Kuleby ale summitu mohlo zúčastnit jen v případě, pokud by předtím čelilo mezinárodnímu soudu kvůli válečným zločinům.

Kuleba agentuře AP řekl, že je "naprosto spokojen" s výsledky nedávné návštěvy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ve Spojených státech. USA tehdy Ukrajincům slíbily mimo jiné dodání amerického systému protivzdušné obrany Patriot. Šéf ukrajinské diplomacie nyní prozradil, že americká vláda připravila speciální plán, jak systém v zemi zprovoznit za méně než šest měsíců. Běžně přitom jen výcvik trvá až jeden rok.

Ukrajina podle Kuleby udělá všechno pro to, aby válku v roce 2023 vyhrála. Doplnil, že diplomacie hraje vždy důležitou roli. "Každá válka končí diplomatickým způsobem," řekl. "Každá válka končí v důsledku akcí podniknutých na bojišti a u jednacího stolu," dodal.

Ukrajinská vláda by mírový summit ráda uspořádala do konce února. "OSN by mohla být nejlepším místem pro jeho uspořádání, protože tady nejde o projev laskavosti vůči určité zemi," uvedl Kuleba. "Je to opravdu o tom přivést k jednání všechny," dodal. Na dotaz, jestli bude na summit pozváno Rusko, řekl, že nejprve bude muset být tato země mimo jiné stíhána u mezinárodního soudu za válečné zločiny, které má na svědomí.

O roli Guterrese řekl: "Prokázal se jako velmi schopný mediátor a vyjednavač, a co je nejdůležitější, jako zásadový a čestný muž. Takže bychom uvítali jeho aktivní účast."

Ruská vojska vpadla na rozkaz prezidenta Vladimira Putina 24. února na Ukrajinu a rozpoutala tím největší pozemní konflikt v Evropě od konce druhé světové války, který si už podle odhadů vyžádal desítky tisíc životů a miliony lidí vyhnal z domovů. Jarní mírová jednání Ruska s Ukrajinou skončila neúspěchem. Ukrajina již několikrát zopakovala, že rozhovory neodmítá, nechce ale jednání založená na ruských ultimátech. Na začátku října navíc ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podepsal nařízení, které znemožňuje diplomatická jednání ukrajinských představitelů jmenovitě s Putinem.