Ukrajina bude podle Putina jednat o míru teprve tehdy, až jí dojdou zdroje

Vladivostok (Rusko) - Ukrajina bude podle ruského prezidenta Vladimira Putina jednat o míru teprve tehdy, až jí dojdou zdroje. Rusko nemůže přestat bojovat, dokud Kyjev vede protiofenzivu, řekl také Putin v dnešním projevu na ekonomickém fóru ve Vladivostoku. Informují o tom zahraniční tiskové agentury.

Putin vyjádřil přesvědčení, že pro začátek mírových rozhovorů musejí Ukrajině nejprve dojít zdroje. Zároveň varoval, že případné příměří může Ukrajina využít k přezbrojení, uvedla agentura Reuters. Kyjev podle Putina nadto musí rovněž zrušit zákon, který jednání s Ruskem zakazuje.

Opakovaně deklarovanou podmínkou Moskvy pro případná mírová jednání je, aby Kyjev uznal ruské územní zisky na Ukrajině. To je však pro napadenou Ukrajinu zcela nepřijatelné - vedení země chce osvobodit všechna okupovaná území, včetně Krymského poloostrova anektovaného Ruskem už v roce 2014.

Protiofenziva, kterou vede Ukrajina na jihovýchodě země, podle Putina "nemá žádné výsledky" a ukrajinská armáda od jejího začátku v červnu tohoto roku naopak ztratila 71.500 vojáků, 543 tanků a téměř 18.000 obrněných vozidel. Výši ruských ztrát prezident nekomentoval.

"Lidé, s nimiž komunikujeme a kteří by chtěli působit jako prostředníci, mně z mnoha stran říkají: 'Jste připraveni na zastavení bojů?' Ale jak můžeme zastavit bojové akce, když nepřátelská strana vede protiofenzivu," citovala Putina agentura Interfax. "Co máme dělat? Oni vedou protiofenzivu a my se budeme ptát: 'Zastavujeme?'," dodal.

Ukrajinští vojáci od zahájení protiofenzivy podle ukrajinských nebo západních zdrojů osvobodili několik obcí a stovky čtverečních kilometrů ukrajinského území a místy pronikli za první z linií obrany, které Rusko v očekávání útoku vybudovalo především v Záporožské oblasti na jihu Ukrajiny. V posledních týdnech se postup ukrajinských sil podle různých zdrojů zrychlil, stále však nelze hovořit o průlomu.

Putin v projevu také řekl, že do řad ruské armády a dobrovolnických skupin bojujících na Ukrajině "za posledních šest sedm měsíců" dobrovolně vstoupilo 270.000 Rusů, kteří tak doplnili 300.000 vojáků mobilizovaných v loňském roce. Každým dnem podle něj podepíše smlouvu o službě v armádě dalších 1000 až 1500 lidí.