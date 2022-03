Ukrajina a Rusko provedly už dvě výměny zajatců, tvrdí Moskva

Moskva - Rusko a Ukrajina organizovaly již dvě výměny zajatců, uvedla v dnes zveřejněném prohlášení mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová. Prohlásila zároveň, že Rusko každý den zajišťuje evakuaci civilního obyvatelstva skrz humanitární koridory. Kyjev však Moskvu viní, že ruské síly na evakuující civilisty nezřídka útočí, a brání hromadnému odchodu obyvatel například z dlouhodobě obléhaného města Mariupol.

Bližší podrobnosti k povaze výměny mluvčí ruské diplomacie neuvedla. Ruská ombudsmanka Taťjana Moskalkovová tento týden sdělila, že v rámci první výměny předala ukrajinská strana té ruské devět ruských zajatců a ruští vojáci propustili starostu ukrajinského města Melitopolu Ivana Fjodorova, připomněla agentura Interfax.

Zacharovová ve svém prohlášení zároveň obvinila Kyjev a Polsko, že brání evakuaci uprchlíků z Ukrajiny do Ruska, a nutí je prchat směrem na západ. "Mnozí z nich se stejně snaží dostat do Ruska, ke svým příbuzným, ale země Evropské unie, především Polsko, jim to nedovolí," prohlásila diplomatka. Rusko se snažilo opakovaně prosadit humanitární koridory, které vedly z ukrajinských měst do Ruska nebo Běloruska, jehož území používají ruské síly k útokům na Ukrajinu. Kyjev tyto evakuační cesty odmítl a zdůraznil, že Ukrajinci mají právo na přesun v rámci své země.

Palčivé humanitární problémy, které vyvolala ruská invaze na Ukrajinu, budou tématem čtvrteční schůzky předsedy Mezinárodního výboru Červeného kříže Petera Maurera se šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem. Červený kříž tento měsíc kritizoval ukrajinské úřady za zveřejňování videozáznamů se zajatými vojáky na sociálních sítích. Maurer zdůraznil, že zajatci mají právo na důstojné zacházení.