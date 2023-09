Ukrajina a další země odmítají hrát s mladými ruskými fotbalisty

Kyjev - Ukrajinský fotbalový svaz odsoudil rozhodnutí UEFA umožnit ruským reprezentačním výběrům do 17 let návrat do mezinárodních soutěží. V prohlášení na svém webu uvedl, že dál odmítá proti ruským týmům hrát, a vyzval evropskou fotbalovou unii, aby úterní krok výkonného výboru přehodnotila. Podobně se vyjádřily i anglická, dánská, švédská a polská asociace.

Vyřazení ruských seniorských klubů a národních týmů po dobu invaze na Ukrajinu zůstává v platnosti.

"Ukrajinský svaz trvá na zachování předchozích rozhodnutí UEFA a FIFA o zákazu účasti všech ruských týmů v mezinárodních soutěžích. Nezúčastníme se žádných soutěží s účastí ruských týmů a apelujeme na ostatní členské svazy UEFA, aby případné zápasy s účastí týmů z Ruské federace bojkotovaly," stojí v prohlášení ukrajinského svazu.

Předseda UEFA Aleksander Čeferin označil vyřazení mládeže ze soutěží za přímou diskriminaci. Unie nyní hodlá hledat řešení, jak zapojit ruské týmy hráčů a dívek do 17 let do soutěží, které už byly rozlosovány. I pro tato družstva má platit zákaz ruské vlajky, hymny, reprezentačního dresu se státními symboly a zápasy se nesmí hrát na ruském území.

"Jsme přesvědčeni, že přijetí podobných rozhodnutí o postupném návratu ruských týmů do soutěží během nepřátelských akcí vedených Ruskou federací proti Ukrajině je neopodstatněné a toleruje agresivní politiku Ruska. Důrazně žádáme UEFA, aby toto rozhodnutí přezkoumala a ponechala v platnosti předchozí rozhodnutí o úplném vyloučení ruských týmů," uvedl ukrajinský svaz.

Stejně se k situaci staví i fotbalová asociace v Polsku. "Pokud budou ruské národní týmy znovu přijaty do soutěží, naše mužstva proti nim nenastoupí. Je to jediné správně řešení," řekl deníku Przeglad Sportowy prezident asociace Cezary Kulesza.

Fotbalová asociace České republiky v úterý v prohlášení uvedla, že vzala rozhodnutí UEFA na vědomí. "Budoucí technický či herní model možného startu ruských mládežníků bude UEFA teprve zvažovat, konkrétní detaily nejsou známy. Podle toho FAČR zaujme další stanovisko, samozřejmě při respektování usnesení Vlády ČR a Národní sportovní agentury ohledně ruských a běloruských sportovců," oznámila FAČR.