Úklid Prahy po silvestrovských oslavách začne tři hodiny po půlnoci

Praha - Úklid Prahy po silvestrovských oslavách zajistí padesátka pracovníků ručního čištění a přes dvě desítky strojů. Do ulic v centru města by měli první z nich vyrazit asi tři hodiny po půlnoci. Uklidit budou muset plochu o výměře zhruba 174.000 metrů čtverečních. ČTK to dnes sdělila mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková.

V centru metropole bývají tradičně nejbouřlivější oslavy. Jejich letošní podobu ovlivní situace kolem koronavirové epidemie i zákaz používání pyrotechniky. Dá se tak očekávat, že množství odvezeného nepořádku bude proti letům před pandemií nižší. Ještě méně práce při úklidu bylo loni, kdy platil kvůli lockdownu noční zákaz vycházení.

"Na pravém břehu Vltavy bude uklizena plocha o výměře 133.000 metrů čtverečních a na levém břehu pak necelých 41.000 metrů čtverečních. Úklid bude zajišťovat padesátka pracovníků ručního čištění a více než dvě desítky strojů a další technika," poznamenala Lišková.

Úklid by měl být podle plánu zahájen ve 03:00 strojním čištěním na Václavském a Hradčanském náměstí. V dalších lokalitách pak úklid odstartuje nejpozději v 06:00. "Vzhledem k aktuální situaci se předpokládá, že se úklid zvládne v průběhu ranní směny," uvedla mluvčí. Uklízet se budou mimo jiné Václavské náměstí a přilehlé ulice, Staroměstské náměstí, tzv. Královská cesta, Karlův most, Malostranské náměstí, Nerudova ulice nebo Hradčanské náměstí. Po centru také budou rozmístěny velkoobjemové kontejnery.