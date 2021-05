Ukázali jsme, že máme šanci hrát i se Slavií, řekl Bílek po prohraném finále

Plzeň - Přestože fotbalisté Plzně pod staronovým trenérem Michalem Bílkem prohráli i třetí soutěžní utkání, tak porážku 0:1 se Slavií ve finále domácího poháru hodnotil bývalý reprezentační kouč mnohem pozitivněji než předchozí prvoligové nezdary se Spartou (1:3) a Pardubicemi (0:3). Viktoria podle Bílka dnes v MOL Cupu ukázala, že se správným přístupem má šanci i proti soupeři, kterého označil za bezkonkurenčního v Česku.

"Dneska jsme předvedli pode mnou nejlepší výkon. Smutné je, že to nestačilo na výhru. Hráči mně i sami sobě ukázali, že pokud hrajeme s obrovským nasazením, koncentrovaně, zodpovědně, poctivě a sebevědomě, máme šanci hrát i s takovým soupeřem, jako je momentálně Slavie. Je u nás bezkonkurenční, hrála výborně v evropských pohárech," řekl Bílek na on-line tiskové konferenci.

Západočeský tým nevyužil možnost si pohárovým triumfem zajistit postup do kvalifikace Evropské ligy a ve zbytku ligové sezony bude reálně bojovat o udržení pátého místa tabulky, které znamená účast alespoň v předkolech nově vzniklé Evropské konferenční ligy.

"Dneska jsme ukázali svou sílu, teď je potřeba zvládnout poslední dvě ligová kola, která budou pro nás nesmírně důležitá," upozornil Bílek. "Máme řadu problémů, ale je potřeba se s tím teď popasovat a dotáhnout dva zápasy k tomu, abychom měli šanci hrát o evropské poháry," přidal šestapadesátiletý trenér.

Plzeňští byli především v úvodním poločase lepší než favorizovaní Pražané, ale slibné šance nevyužili. V 54. minutě byl po druhé žluté kartě vyloučen domácí Milan Havel a slávistickou přesilovku zužitkoval střídající Abdallah Sima vítězným gólem v 73. minutě.

"První půle byla velmi dobrá, tam jsme Slavii do ničeho nepustili. Měli jsme hned v úvodu šanci. Hráli jsme přesně tak, jak jsme chtěli. Ve druhé půli jsme bohužel brzo dostali červenou kartu a pak to pro nás bylo složitější. I přesto jsme měli nějaké šance, hlavně v závěru zápasu," uvedl Bílek.

Na krajního beka Havla se za vyloučení zlobil. "Je pravda, že jsem hráčům říkal, že musíme přidat v důrazu. Ale nechtěl jsem vidět takové dva zákroky, jako udělal Milan Havel. První byl úplně zbytečný. Druhý, když vím, že mám žlutou kartu, tak to samé. Zbytečně jsme šli do deseti a pak je to pro Slavii jednodušší," konstatoval Bílek.

"I když se hráči snažili, tak už to nestačilo. Myslím si, že kdybychom dneska hráli v jedenácti lidech, tak věřím, že jsme měli šanci Slavii porazit," dodal někdejší hráč a kouč Sparty.

V závěru pohárového finále se dostal do konfliktu s lavičkou Slavie. "Něco tam bylo, nelíbilo se mi jejich chování, protože bylo úplně zbytečné. Ale nechci to rozebírat, nemá to cenu," prohlásil Bílek.