Ukázali jsme, že jsme velký tým a jsme první, těšilo Hložka

Karviná - Podle útočníka Adama Hložka ukázali fotbalisté Sparty obratem ve 3. kole první ligy v Karviné, že jsou velkým týmem. Letenští pěti góly otočili dvoubrankové manko a po více než čtyřech letech se posunuli do čela tabulky nejvyšší soutěže. Hložek byl rád, že k výhře 5:2 přispěl svými prvními dvěma soutěžními brankami v sezoně, navíc vybojoval penaltu.

"Samozřejmě jsme sledovali zápasy soupeřů. Věděli jsme, že včera Slavia zaváhala, že můžeme jít na první místo a za tím jsme si šli," řekl v nahrávce pro média Hložek.

Sparta po 28 minutách prohrávala 0:2, ale Hložek poté snížil a ještě do poločasu srovnal z penalty Bořek Dočkal. Po pauze Letenští přidali další tři branky. "Věděli jsme, že domácí budou hrát aktivně, připravovali jsme se na to, ale udělali jsme dvě chyby. Špatně jsme do toho vstoupili, mysleli jsme si, že to půjde samo a Karviná nás taky potrestala," konstatoval Hložek.

"Myslím, že nás nakopl první gól. Pak byla penalta a za stavu 2:2 jsme šli do poločasu. V kabině jsme si řekli, že přesně tyhle zápasy vyhrávají velké týmy. Myslím, že jsme dnes ukázali, že jsme velký tým. Druhý poločas jsme odehráli fantasticky a posouváme se na první místo," dodal osmnáctiletý útočník, který v minulém týdnu nastoupil v Lize národů na Slovensku a stal se nejmladším hráčem v historii samostatné české reprezentace.

Připsal si první soutěžní góly v nové sezoně a podruhé v kariéře dal v jednom ligovém duelu dvě branky. "Mně osobně se více líbila asi ta první, myslím, že byla i důležitější. Ale jsem rád za oba góly. Pro každého útočníka je lepší, když se na začátku sezony trefí. Já si musel počkat, sice jsem se trefil v přípravě proti Žižkovu, ale to si nepočítám. Jsem rád, že mi to tam spadlo," uvedl Hložek.

Na konci první půle navíc vybojoval penaltu poté, co ho ve vápně fauloval Filip Twardzik. "Byl jsem přesvědčený, že to faul byl. Snažil jsem se posunout si balon, aby protihráč neměl šanci mi jej vzít a on udělal skluz. Trefil mě," podotkl Hložek.