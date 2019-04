Turín - Úspěšné tažení fotbalistů Ajaxu Amsterodam v Lize mistrů pokračuje. Po vyřazení Realu Madrid v osmifinále si svěřenci trenéra Erika ten Haga poradili i s turínským Juventusem a po 22 letech postoupili mezi nejlepší čtyřku soutěže. Podle kapitána Matthijse de Ligta, který ve čtvrtfinálové odvetě vstřelil vítězný gól na 2:1, ukázalo mužstvo, co v něm vězí.

"Je to neuvěřitelné. Jsme týmem z Nizozemska a ukázali jsme celému světu, co v nás je. Dokázali jsme to na stadionu Realu, proti Bayernu (v základní skupině) a Juventusu. Máme ohromný potenciál. Jsme celkem mladí a s každým zápasem rosteme," řekl devatenáctiletý De Ligt pro web UEFA.

Ajax nejprve šokoval vyřazením Realu, na jehož hřišti v odvetě zvítězil 4:1, přestože v úvodním utkání doma podlehl 1:2. S Juventusem v prvním zápase před vlastními diváky remizoval 1:1 a v Itálii znovu předvedl, jak nebezpečný venku je. Po postupu do semifinále ho čeká lepší z dvojice Manchester City - Tottenham. Naposledy Ajax ovládl Ligu mistrů v roce 1995.

"Můžeme tuhle soutěž vyhrát? Jsme v semifinále. V předchozích dvou kolech jsme vyřadili dva velké favority. Následující utkání budou velmi složitá, ale to byla i ta dosavadní. Takže kdo ví?" prohlásil De Ligt, který se stal nejmladším nizozemským střelcem ve vyřazovací části soutěže od roku 1996.

Po úvodních 45 minutách hrál Ajax v Turíně 1:1. Ve druhé půli však začal dominovat a dočkal se druhé branky. "Výsledek 4:1 by asi lépe odpovídal průběhu zápasu, ale nezáleží na tom, protože jsme postoupili. Pro nizozemský fotbal je to skvělé a pro Ajax obzvlášť výjimečné," konstatoval Donny van de Beek, který ve 34. minutě vyrovnávací brankou odpověděl na úvodní gól Cristiana Ronalda.

Ajax, který se v domácí lize přetahuje o titul s PSV Eindhoven, se do hlavní části Ligy mistrů dostal z kvalifikace. V součtu s ní prohrál v posledních 18 zápasech nejprestižnější pohárové soutěže pouze jednou.