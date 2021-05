Ukázali jsme charakter a týmového ducha, chválil Coufal po výhře West Hamu

Londýn - Fotbalový obránce West Hamu Vladimír Coufal si po středečním vítězství 3:1 nad West Bromwichem pochvaloval charakter a týmového ducha "Kladivářů". Ti i díky brance dalšího českého reprezentanta Tomáše Součka otočili utkání předposledního 37. kola anglické ligy a mají na dosah účast v Evropské lize.

West Ham na hřišti již sestupujícího West Bromwiche nezačal dobře. Už ve třetí minutě Declan Rice zahodil penaltu a poté domácí poslal do vedení Matheus Pereira gólem z rohu po teči Součka, který ale v nastavení první půle vyrovnal. V závěrečné desetiminutovce pak obrat londýnského týmu dokonali Angelo Ogbonna a Michail Antonio.

"Je těžké, když v prvních minutách neproměníte penaltu a místo toho, abyste vedli, tak inkasujete. Ale nejdůležitější věcí je, že jsme ukázali skvělý charakter a týmového ducha," řekl Coufal v rozhovoru pro klubovou televizi.

"Prohrávali jsme, ale Tomáš chtěl moc vstřelit gól, protože už se dlouho netrefil. Těžko se mi popisují pocity, ale jsem hrozně šťastný," doplnil osmadvacetiletý pravý bek.

Šestý West Ham před nedělním závěrečným duelem ligové sezony proti Southamptonu v tabulce drží poslední příčku zajišťující postup do Evropské ligy. Na sedmý Tottenham i osmý Everton mají svěřenci trenéra Davida Moyese náskok tří bodů.

"Jsme nahoře v tabulce a máme stejně bodů jako nejlepší tým West Hamu v historii Premier League. Jsem opravdu hrdý na každého člena našeho týmu a na všechny lidi v klubu, protože je to obrovský úspěch," prohlásil Coufal.

Ani proti WBA neukončil své čekání na premiérový zásah v anglické lize, přestože na konci zápasu mohl zvýšit na 4:1. "Nebyl by to důležitý gól a nic by už nezměnil. Možná chci dát tu nejdůležitější branku," podotkl Coufal s úsměvem.

"Chtěl bych se trefit a už nevím, co bych měl udělat líp. Pokusím se skórovat proti Southamptonu a uvidíme. Ale nejdůležitější je, že jsme vyhráli," dodal bývalý zadák Slavie či Liberce.