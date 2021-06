UK představí přípravy na dostavbu univerzitního Kampusu Albertov

Praha - Vedení Univerzity Karlovy dnes v pražském Karolinu seznámí novináře s aktuálním stavem příprav na dostavbu univerzitního Kampusu Albertov. Plánují se tam dva objekty, takzvané Biocentrum a Globcentrum. Podle dřívějších informací má jít o největší výstavbu Univerzity Karlovy v centru Prahy za posledních sto let. Kampus se připravuje již několik let, měl by stát 2,5 miliardy korun ze státního rozpočtu. V uplynulých dnech získala škola podle svého mluvčího Václava Hájka pro obě chystané budovy územní rozhodnutí.

Nový kampus na Albertově se má stavět podle návrhu ateliéru Znamení čtyř, který vyhrál architektonickou soutěž. Univerzita s ním v roce 2017 uzavřela smlouvu na vytvoření projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti. Podle původního plánu se mělo začít stavět už loni v lednu až únoru a obě centra měla začít fungovat od roku 2022. Práce na projektu byly dosud ale pomalejší, než vedení školy původně předpokládalo.

Biocentrum a Globcentrum by měla sloužit jako vědecká pracoviště Matematicko-fyzikální, Přírodovědecké a 1. lékařské fakulty UK. Pracovat by v nich mělo asi 1200 lidí. Biocentrum se má věnovat poznávání živých systémů pro potřeby lidského zdraví, nových biotechnologií a ochrany biodiverzity. Výzkum v Globcentru se má zaměřit na jednotlivé aspekty globálních změn. Jde například o dynamiku klimatických změn, přírodní ohrožení a rizika nebo dynamiku šíření živočišných druhů i vegetace.