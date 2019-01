Praha - V pražském Karolinu dnes zástupci Univerzity Karlovy odhalili pamětní dlaždici Jana Palacha. Připomíná významný čin, který student Filozofické fakulty UK provedl před 50 lety na protest proti lhostejnosti k okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Na dlaždici je uvedeno jeho jméno, datum narození, sebeupálení a smrti. Dlaždice je na místě, kde stála v roce 1969 rakev s Palachovými ostatky. Návštěvníci k ní dnes mohli klást svíčky. V podvečer projde z Václavského na Staroměstské náměstí vzpomínkový průvod.

Dlaždice má symbolický rozměr 69x69 centimetrů jako připomínku roku 1969. Váží 89 kilogramů, což je odkaz na rok 1989. Autorem je sochař Jakub Vlček, žák Akademie výtvarných umění.

"Na Palachův čin jsou různé názory. Jedno je jisté, byl to výraz obětování za svobodu a demokracii. Ty budou takové, jak my k nim budeme přispívat," řekl v projevu rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Palach podle něj patří k nejvýznamnějším osobnostem moderních československých a českých dějin a k předním bojovníkům za svobodu a demokracii. "Jeho čin proto nesmí být zapomenut. Nesmí být zapomenut také proto, že svoboda a demokracie, za něž Palach položil život, nejsou ani dnes žádnou samozřejmostí a můžeme je ztratit snáz a dříve, než se na první pohled zdá," zdůraznil Zima.

Na slavnostním odhalení byli přítomni studenti z mělnického gymnázia, kde Jan Palach studoval. Za studenty promluvila Daniela Čechová z Pedagogické fakulty UK. Zavzpomínala na Palachovu matku a připomněla, že svobodu slova má každý povinnost bránit. "Jako studentka Pedagogické fakulty UK slibuji, že uděláme maximum pro to, aby statečný čin Jana Palacha znaly i budoucí generace. Aby ho pochopily v celé šíři tehdejší doby a kontextu," pronesla Čechová.

"Vedle sochy rektora univerzity Jana Husa, který skončil také mučednickou smrtí na kostnické hranici, je deska, která připomíná jiskru, která zažehla oheň v roce 1989," řekl prorektor univerzity Jan Royt.

V horní části Václavského náměstí, nedaleko od místa, kde se student zapálil, začala dnes výstava Jan Palach ´69. Při zahájení o Palachově odkazu promluvili spoluautor expozice, historik Petr Blažek, socioložka Jiřina Šiklová a katolický kněz Tomáš Halík. Vystoupili také zástupci polské a maďarské diplomatické mise, kteří připomněli Ryszarda Siwiece a Sándora Bauera, další živé pochodně a oběti komunistického režimu. Výstavu si bude možné prohlédnout do 30. ledna.

Odhalení dlaždice v Karolinu i výstava jsou součástí celodenní akce Jan Palach - naše svědomí. Projekt celou středu 16. ledna připomíná na různých místech čin Jana Palacha, který podle organizátorů zůstává nejen celospolečensky platný, ale také výsostně aktuální. Akci společně pořádají společnost Mene Tekel, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta UK, Studentská rada FF UK, Národní muzeum, Ústav pro studium totalitních režimů a Ekumenická rada církví ČR za podporyhlavního města Prahy.

V přízemí Karolina byla dnes také otevřena komorní výstava o Janu Palachovi. Návštěvníci si mohou prohlédnout dobové fotografie, stuhy z věnců, které lidé přinesli k rakvi Jana Palacha, původní kondolenční knihy, dopisy psané Janu Palachovi do nemocnice či vzkazy, které lidé nosili k jeho hrobu. Výstava bude přístupná do 25. ledna.

V prostorách Univerzity Karlovy ve Vlasteneckém sále se ve čtvrtek 17. ledna bude konat mezinárodní konference "Jan Palach a další živé pochodně v sovětském bloku".

Aktéři Palachova týdne dnes apelovali na občanskou odpovědnost

Účastníci takzvaného Palachova týdne v lednu 1989 dnes odpoledne přečetli na pražském Václavském náměstí stanovisko při příležitosti 50. výročí sebeupálení Jana Palacha. V proslovu apelovali na občanskou odpovědnost, kterou chápou jako Palachův odkaz. Na pódiu na náměstí se sešli Dana Němcová, Jana Marco, David Němec, Petr Placák a Alexandr Vondra, kteří byli zatčeni během demonstrací z Palachova týdne od 15. do 20. ledna 1989.

"Svým činem, který neměl v našich krajinách obdoby, nastavil Jan Palach nově laťku hrdému, nepoddajnému, nebojácnému, nikomu a ničemu nepoklonkujícímu Češství a vyzval nás k odpovědnému občanství," řekla Němcová.

"Jeho apel platí i dnes. Především neexistuje rozdělení na my a oni, ona poddanská mentalita, kterou v nás po desetiletí pěstoval komunistický režim, tedy žít si v ulitě svého soukromí a o nic se nestarat, na prvním místě o věci veřejné. Je to ale náš stát a my všichni za něj neseme odpovědnost," dodala.

Studenti univerzity v Ústí si Palacha připomněli předáním svíček

Studenti ústecké Univerzity J. E. Purkyně si připomněli předáním svíček jako symbolů světla a naděje 50. výročí úmrtí Jana Palacha. Význam odkazu studenta zdůraznil jeho vrstevník a tehdejší student Filozofické fakulty Univerzity Karlovy filozof, politik a vysokoškolský pedagog Daniel Kroupa.

Za nápadem uctít památku Jana Palacha, který se upálil 16. ledna 1969 na protest proti lhostejnosti k okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy, stojí studenti ústecké filozofické fakulty a fakulty umění. V kampusu univerzity zapálili svíčky a krátkou trasou prošli od jedné fakulty ke druhé. Pod Palachovou fotografií svíčky odložili. Vedle ní dnes byla fotografie politologa a disidenta Rudolfa Kučery, který v úterý náhle zemřel. Památku docenta katedry politologie a filozofie uctili účastníci shromáždění minutou ticha.

Děkanka Filozofické fakulty UJEP Michaela Hrubá ČTK řekla, že současní studenti vnímají odkaz Palacha velmi významně. "Letošní rok je na kulatá výročí bohatý a plánujeme spoustu akcí. Jsem ráda za to, že za některými stojí sami studenti," uvedla.

Jan Palach podle Daniela Kroupy protestoval proti lámání charakterů, které vynucoval na společnosti komunistický režim. "Jsem potěšen, že těch studentů, kteří odkaz Palacha vnímají, je dostatek," řekl Kroupa. "Protože za těch třicet let se podařilo obrátit společnost vzhůru nohama a na vrchol se zase dostali lidé, kteří v roce 1989 stáli proti studentům s pendreky a mlátili je," uvedl.

Velmi vzrušivou a emocionální atmosféru před padesáti lety vystřídalo podle Kroupy velké zklamání. "Na jaře 1968 zmizela cenzura, člověk nevěděl, kam má běžet, byl to festival svobody, který bohužel 21. srpna skončil," řekl Kroupa s tím, že na činu Palacha je důležitá síla památky, která dokáže vyvádět lidi z pasivity.

Žáci ústecké ZŠ Palachova zkoušeli sejmout masky jako Zoubek

Žáci útecké Základní školy Palachova dnes mířili do školy s květinou a připnutou trikolórou. Připomínali si 50. výročí upálení studenta Univerzity Karlovy. Na zahradě vytvořilo zhruba 200 dětí ze svých těl nápis Jan Palach. Třeťáci ztvárnili z alobalu masky po vzoru sochaře Olbrama Zoubka, který Palachovi tajně sejmul posmrtnou masku. Před školou u pomníku československé státnosti děti položily květiny a zapálily svíčky.

Celodenní projekt zahájili žáci druhého stupně na školní zahradě. Ze svých těl vytvořili rozsvícený nápis Jan Palach. Jako světlo využili baterek v mobilních telefonech. "Věděla jsem, že budou rádi, skoro všichni mobil měli," řekla ČTK učitelka Pavla Ryšánková. Podle jejích zkušeností starší děti velmi rády diskutují o historii. "Zejména o nesvobodných režimech," řekla. O událostech, které se odehrály před půlstoletím a později, vědí dobře. "Jednak určitě z médií a někteří z vyprávění rodičů, kteří se účastnili tzv. Palachova týdne," uvedla.

Mladší žáci si připravili masky, které snímali ze svých spolužáků. "Brrr, to bych fakt neudělal," poznamenal jeden z chlapců při představě hořícího těla. "Vymýšlíme i epitaf, který by se hodil na hrob Jana Palacha, a pouštíme krátký dokument o dni, kdy se upálil," řekla ČTK učitelka Ludmila Laubová. Podle ní jsou i děti na prvním stupni velmi zvídavé. "Nedokážou si třeba představit, co znamená slovo komunista, ptají se, jestli ještě takový člověk žije, obrázek o té době si už ale udělat umí," uvedla.

Povědomí o jménu Jan Palach mají už některé osmileté děti. "Byl to takovej kluk, který chtěl lidi upozornit na to, jak žijou. Chtěl, aby tak už nežili, aby s tím něco udělali," řekla ČTK Emilly ze 3B. Další zdůrazňovali význam svobody. "Já někdy jedu do Číny, někdy do Španělska a někdy někam jinam, takže já jsme ráda, že nežiju v té době, jak žil Jan Palach a naši dědečkové," zhodnotila Ruike.

Před funkcionalistickou budovou školy od proslulého českého architekta Josefa Gočára nakonec žáci a učitelé položili květiny a zapálili svíčky.