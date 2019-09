UK: Bakalářská práce vládní koordinátorky Vedralové není plagiát

Praha - Bakalářská práce vládní protidrogové koordinátorky Jarmily Vedralové o epidemiologii pohlavně přenosných nemocí na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (3. LF UK) z roku 2001 není plagiát. Vedralová v ní ale nesprávně převzala dlouhé pasáže a chybně neuváděla zdroje přímo v textu, nýbrž až na jeho konci. Vyplývá to ze závěrů etické komise fakulty, která diplomovou práci prozkoumala. O výsledcích kontroly ČTK informoval mluvčí univerzity Václav Hájek.

"Za nesprávné lze jistě považovat to, že autorka použila rozsáhlé převzaté pasáže. Nicméně zdroj citovala a nezamlčela," uvedla škola v tiskové zprávě. Za chybu označila rovněž to, že Vedralová neuvedla citaci zdrojů přímo v textu. Fakt, že citaci uvedla na konci práce, ale považuje Univerzita Karlova za poplatný době vzniku práce.

"Zkoumaný případ nezakládá důvod k žádným dalším konkrétním právním krokům ze strany děkana 3. lékařské fakulty nebo rektora Univerzity Karlovy," dodal Hájek. O titul by Vedralová nemohla přijít ani v případě, že by se plagiátorství potvrdilo, jelikož zákon jeho odejmutí umožňuje do tří let od ukončení studia.

Podezření na opisování se u Vedralové objevilo v srpnu, když server Seznam Zprávy upozornil, že její absolventské práce nechal prověřit pirátský poslanec Tomáš Vymazal. Z jím zadané kontroly podle serveru vyplynulo, že v bakalářské práci vládní koordinátorky je zkopírováno 31 procent textu. Diplomová práce ze studia managementu zdravotnictví, kterou v roce 2005 Vedralová završila své studium na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (UP), pak údajně vykazuje podobnosti s jinými dokumenty až ze 36 procent. Olomoucká lékařské fakulta to podle mluvčí univerzity Gabriely Sýkorové Dvorníkové ještě prověřuje. Vedralová na začátku září Seznamu Zprávy sdělila, že práce vypracovala sama.

Bakalářská práce Vedralové vykazuje podle analýzy 3. FL UK největší podobnost s dokumentem Manuál prevence v lékařské praxi - základy prevence infekčních onemocnění, který vydal Státní zdravotní ústav v roce 1997. Další významnou shodu odhalil antiplagiátorský systém Turnitin s internetovým článkem Nové hrozby pohlavních chorob. Při citování z tohoto zdroje se Vedralová podle akademiků dopustila navíc chyby v označení čísla stránek a překlepu ve jméně autorky.

Vedralová nastoupila do funkce vládní koordinátorky poté, co místo z osobních důvodů po osmi letech opustil Jindřich Vobořil. Ten se později shodoval s Piráty v kritice, že Vedralová nemá pro funkci v čele odboru protidrogové politiky dostatečnou odbornost.

Kvůli podezření z plagiátorství v diplomových pracích loni odstoupili z vlády ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO) a ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál (ČSSD). V obou případech potvrdily komise na vysokých školách, že jejich práce vykazují prvky plagiátu. Podobně jako Vedralová i oni své práce na českých univerzitách odevzdali v době před rokem 2008, kdy se ještě plagiáty neodhalovaly pomocí speciálního softwaru.