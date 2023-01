UK a VŠE připravily kurz pro zájemce o práci v orgánech Evropské unie

Praha - Zájemci zvláště z řad absolventů vysokých škol, kteří by chtěli pracovat pro Evropskou unii, se mohou hlásit na nový kurz, který je připraví na přijímací testy do evropských institucí. Kurz připravily Univerzita Karlova (UK) a Vysoká škola ekonomická (VŠE) v Praze s cílem pomoci jeho účastníkům zvládnout přijímací řízení do institucí EU, které pořádá Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO – European Personnel Selection Office). Na tiskové konferenci to dnes uvedli zástupci škol. Úspěšné zvládnutí otevřených výběrových řízení je podle místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost Věry Jourové branou k vyššímu zastoupení Čechů v institucích EU.

"Tato vzdělávací aktivita je takovou první vlaštovkou, jak by UK do budoucna chtěla rozšiřovat nabídku celoživotního vzdělávání. Dnes je cesta ve vzdělávání nekončící, a proto vysoké školy a univerzity musí v celoživotním vzdělávání nabízet víc. Podporu našich absolventů v cestě za vysněnou prací vnímám jako součást úkolu univerzit," sdělila rektorka UK Milena Králíčková.

Kurz podle prorektorky pro mezinárodní vztahy VŠE Hany Machkové simuluje jednotlivé fáze výběrových řízení do evropských institucí a představuje metody, jak jej úspěšně zvládnout. Účastníci mimo jiné získají informace o služebním řádu institucí a o právním postavení úředníků EU a jejich kariérních příležitostech.

Kurz, který bude částečně v on-line podobě, je podle jeho organizátorů určen absolventům vysokých škol různých oborů. Hlásit se mohou rovněž studenti posledního ročníku magisterského studia, kteří hodlají rozvíjet svou kariéru v EU. Kurz je vhodný zejména pro absolventy a studenty ekonomie a financí, jazykových oborů či společenských věd, jako jsou právo a politologie. Pro absolvování kurzu je potřeba pokročilá znalost angličtiny, protože jednotlivé přednášky se budou konat v anglickém jazyce.

Podle Jourové jsou Češi v unijních orgánech zastoupeni vzhledem k počtu obyvatel republiky nedostatečně. Do výběrových řízení evropských institucí se podle ní hlásí asi jedno procento Čechů, tedy o polovinu méně, než by bylo potřeba. Místopředsedkyně EK rovněž zdůraznila, že výběrová řízení na pozice administrátorů se všeobecným zaměřením jsou přístupná absolventům univerzit různých oborů. U specializovaných pozic je nyní podle ní poptávka zejména po expertech na IT a kybernetiku nebo po odbornících na zdravotnictví, energetiku a klima.

Registrace do kurzu začne 1. února. Jednotlivé přednášky a webináře jsou na programu v březnu a v dubnu. Více informací ke kurzu zájemci najdou na webu cesidoeu.cz.