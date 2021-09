Uhrát čtyři body v prvních dvou zápasech je dobrý krok, řekl Vrba

Praha - Trenér Pavel Vrba považuje za dobrý krok, že fotbalisté Sparty v prvních dvou utkáních skupiny Evropské ligy získali čtyři body. Po bezbrankové remíze v Kodani proti Bröndby před dvěma týdny dnes Pražané doma zdolali úřadující skotské mistry Glasgow Rangers 1:0. Těší ho, že Letenští dosud v soutěži neinkasovali.

"Pro nás je to samozřejmě důležité vítězství. Chceme postoupit do jarní části soutěže. Uhrát čtyři body v prvních dvou zápasech je podle mého názoru dobrý krok. Víme, že to zatím nestačí, ale pro mě byl dnešní zápas strašně důležitý a jsem rád, že jsme ho zvládli," řekl Vrba na tiskové konferenci.

Skupinu A vede se šesti body Lyon, Sparta je se čtyřmi body druhá. Třetí je s jedním bodem obhájce dánského titulu Bröndby. Rangers jsou jako jediní bez bodu. Do vyřazovací fáze Evropské ligy projdou vždy první dva týmy. Mužstva na třetím místě nově čeká play off Evropské konferenční ligy.

Sparta proti Bröndby ani Rangers neinkasovala. "Samozřejmě, že proti Rangers to bylo hodně náročné utkání, co se týká kondice. Jsem rád, že jsme to tak zvládli a že jsme po dvou kolech skupiny nedostali gól. Vstřelených branek mohlo být dneska i v Kodani víc. To mě samozřejmě mrzí. V mužstvech, kde jsem byl, jsme začínali od defenzivy, která musela být stoprocentní hlavně v důležitých zápasech. Pak se můžete odrážet. Pokud s těmito mužstvy neuhrajete nulu, je to potom velký problém," uvedl Vrba.

"Jsem rád, že jsme to uhráli velmi disciplinovaně. Trochu mě mrzí, že jsme na začátku druhého poločasu nedali pojišťovací gól. Měli jsme minimálně tři zajímavé brejkové situace, které jsme prostě neproměnili," prohlásil sedmapadesátiletý rodák z Přerova.

Kvůli trestu za rasismus v srpnovém duelu s Monakem nesměli dnes na Letnou přijít dospělí fanoušci, díky výjimce ale dorazilo téměř 11 tisíc dětí od šesti do 14 let s doprovodem. "Chci hlavně poděkovat UEFA, že vůbec dovolila, aby tady děti mohly být. Vytvořily fantastickou atmosféru," konstatoval Vrba.

V 90. minutě zasáhl do utkání poprvé od 7. srpna záložník Bořek Dočkal, který dnes oslavil 33. narozeniny. "Před zápasem jsme se bavili, na co se cítí a jak se cítí. Sám řekl, že to ještě není stoprocentní. Ne co se týká zdravotního stavu, ale kondice a připravenosti na utkání. Proto nenastoupil na delší časový úsek. Myslím, že už je jenom otázkou času, kdy nám pomůže delší část zápasu než dneska," podotkl bývalý kouč Plzně nebo české reprezentace.

V neděli jeho svěřence čeká ligové derby s rivalem a úřadujícím šampionem Slavií. "Víme, jaké je naše postavení a jaké je postavení Slavie. Jakákoliv ztráta by pro nás nebyla vůbec příjemná, což je pravda. Takové vítězství vás trošku podpoří. Doufám, že to ukážeme v derby, které je pro nás strašně důležité. Doufám, že týden zakončíme příjemně, i když narazíme na soupeře, který v poslední době vládne fotbalu v Česku a má kvalitního trenéra i mančaft. Hrajeme doma a pro nás je to strašně důležité utkání. Stejně důležité jako Evropská liga," řekl Vrba.