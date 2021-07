UEFA zvažuje rozšíření počtu účastníků Eura z 24 na 32

Londýn - Evropská fotbalová asociace UEFA zkoumá možnost, jak do budoucna rozšířit počet účastníků mistrovství Evropy ze stávajících 24 na 32. Nový formát by se mohl týkat již ME 2028, jehož pořadatel se bude volit za dva roky. Uvedla to agentura AP.

Nynější počet 24 týmů, kdy z šesti čtyřčlenných základních skupin postupují na evropském šampionátu první dva týmy a další čtyři nejlepší celky z třetích míst, je přitom pět let starou novinkou. Do té doby platil systém z roku 1996 s 16 celky, v němž ze čtyř skupin postupovaly jen dva nejlepší.

V případě, že by došlo k rozšíření účastníků finálového turnaje na 32, musel by se změnit i kvalifikační formát. Při současném počtu 55 evropských asociací by se ME účastnila více než polovina všech celků. Změna by se neměla dotknout nejbližšího ME v roce 2024, které je v Německu naplánované nadále s 24 účastníky.

S počtem 32 týmů se uskuteční příští rok mistrovství světa v Kataru, nicméně i zde FIFA schválila do budoucna další rozšíření. Na MS 2026 v USA, Kanadě a Mexiku bude startovat 48 týmů rozdělených do 16 skupin po třech. Vždy nejlepší dva si zajistí postup do dvaatřicetičlenné vyřazovací fáze.