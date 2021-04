UEFA rozhodne o pořadatelských městech mistrovství Evropy

Nyon (Švýcarsko) - Výkonný výbor Evropské fotbalové unie (UEFA) dnes bude rozhodovat o dějištích letního mistrovství Evropy. Ze seznamu pořadatelských měst nejspíš vypadnou Dublin a Bilbao, které nemohou kvůli koronavirové situaci garantovat alespoň částečně zaplněné tribuny. Jistý není ani osud Mnichova, jenž si ale podle německých médií pořadatelství udrží.

Výkonný výbor by se také měl zabývat případnými sankcemi pro týmy, které se začátkem tohoto týdne zapojily do projektu nezávislé superligy. Prezident UEFA Aleksander Čeferin naznačil, že není pravděpodobné, že by kluby byly vyřazeny z aktuálního ročníku Ligy mistrů.