UEFA odložila zápasy EL Inter Milán - Getafe a Sevilla - AS Řím

Madrid - Evropská fotbalová unie UEFA kvůli omezenému cestování mezi Španělskem a Itálií oficiálně odložila čtvrteční úvodní duely osmifinále Evropské ligy Inter Milán - Getafe a Sevilla - AS Řím. Představitelé Getafe už dříve vyhlásili, že kvůli epidemii koronaviru nebudou cestu do Itálie riskovat, římský celek zase nedostal kvůli opatřením španělských úřadů povolení do Španělska letět. Jaký bude osud obou zápasů, zatím UEFA neuvedla.

O úmyslu Getafe neletět do Itálie informoval předseda klubu Ángel Torres Sánchez. "Snažili jsme se najít jiné místo než Milán, protože nechceme být přímo v epicentru nákazy," řekl v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Onda Cero. "Požádali jsme i vedení španělského svazu, aby vyzvalo UEFA k odložení zápasu," uvedl.

"Samozřejmě hrát proti Interu by bylo skvělé a všichni jsme se na to těšili, ale nechceme nic riskovat. Nemáme to zapotřebí. A jestli to znamená, že kvůli tomu budeme vyřazení, tak budiž," prohlásil Torres Sánchez ještě před oficiálním odložení zápasu.

Koronavirem se v Itálii dosud nakazilo zhruba deset tisíc lidí a přes 600 osob zemřelo. Tamní vláda proto v pondělí vyhlásila celostátní karanténu. Zápas Interu s Getafe na San Siru se měl odehrát podle plánu, ale bez diváků. K opatřením sáhlo také Španělsko, které zrušilo na dva týdny všechny přílety z Itálie.

Hrát se tak nemůže zápas Sevilly s AS Řím, protože italský celek nedostal od španělských úřadů povolení k příletu. Podle původních zpráv bylo utkání v ohrožení i proto, že někteří hráči Sevilly, kde působí i český brankář Tomáš Vaclík, odmítli proti italskému soupeři nastoupit.