UEFA odebrala Petrohradu finále LM, ruští fotbalisté nebudou hrát doma

Nyon (Švýcarsko) - Finále fotbalové Ligy mistrů se místo Petrohradu odehraje 28. května v Paříži. Evropská fotbalová unie UEFA zareagovala odebráním pořadatelství ruskému městu na vojenskou invazi Ruska na Ukrajinu. Ruští fotbalisté budou hrát domácí utkání na neutrální půdě, což by se mělo týkat i zápasů březnové kvalifikace o postup na mistrovství světa v Kataru. Mezinárodní lyžařská federace zrušila všechny závody Světového poháru konané v Rusku.

Na dnešním mimořádném zasedání výkonný výbor UEFA rozhodl, že ruské a ukrajinské kluby a národní výběry obou zemí budou v soutěžích UEFA až do odvolání hrát domácí zápasy na neutrální půdě. To by se mělo týkat i zápasů březnové kvalifikace o postup na mistrovství světa v Kataru. "Toto rozhodnutí by měla ještě formálně potvrdit FIFA," řekl novinářům mluvčí české reprezentace Petr Šedivý.

Zástupci české, švédské a polské fotbalové asociace ve čtvrtek ve společném prohlášení vyzvali, aby výkonné orgány tato utkání přesunuly mimo Rusko. V "české" větvi play off se má 24. března odehrát v Rusku semifinále mezi domácí sbornou a Polskem. Český tým ve stejný den nastoupí ve Švédsku a vítěz duelu se má o pět dní později o účast na šampionátu v Kataru utkat ve finále s lepším týmem ze zápasu Rusko - Polsko, který by měl také výhodu domácího prostředí.

Mezinárodní lyžařská federace FIS zrušila pro zbytek sezony všechny závody Světového poháru konané v Rusku včetně víkendového skikrosu v Sunny Valley. Rozhodnutí padlo krátce poté, co zahraniční závodníci včetně českých reprezentantů Nikol Kučerové a Daniela Pauluse nenastoupili na Urale na protest proti vpádu ruských vojsk na Ukrajinu do kvalifikací. Dvě jízdy v Sunny Valley absolvovali pouze domácí lyžaři.

V Rusku se v závěru sezony vedle skikrosu neuskuteční ani na tento víkend plánované soutěže akrobatických skokanů v Jaroslavli. Skokanky na lyžích přijdou o závody v Nižním Tagilu (18.-20. března) a Čajkovském (25.-27. března), neuskuteční se ani finále SP v běhu na lyžích v Ťumeni (18.-20. března). FIS se pokusí pro závody ještě najít náhradní pořadatele.

Neuskuteční se ani zářijová Velká cena Ruska formule 1 v Soči. Vedení seriálu se rozhodlo závod po ruském vojenském útoku na Ukrajinu pro letošek zrušit. Mezinárodní volejbalová federace FIVB naopak počítá s tím, že se mužské mistrovství světa odehraje podle plánu na přelomu srpna a září v Rusku. Tam mají být i hokejové šampionáty seniorů a juniorů v roce 2023. Federace IIHF se zatím k osudu těchto šampionátů nevyjádřila.

Výkonný výbor Českého svazu curlingu ve čtvrtek rozhodl, že podá Světové curlingové federaci žádost, aby se v Rusku nekonalo listopadové mistrovství Evropy. Rozhodovat se patrně bude i o osudu evropského šampionátu ve sportovní střelbě, který má hostit Moskva. Od 15. do 30. srpna se má v ruské metropoli soutěžit ve vzduchových, kulových, brokových i velkorážních disciplínách.

Předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser vyzval k vyloučení ruských sportovců z evropských a světových šampionátů. Rusku chce zároveň odebrat pořadatelství všech mezinárodních sportovních akcí. Své kroky chce Neusser koordinovat s premiérem Petrem Fialou.

Hokejisté Jokeritu Helsinky nedohrají kvůli invazi ruských vojsk na Ukrajinu Kontinentální ligu. Finský tým odstoupil z rozehrané soutěže, jež měla po předčasném ukončení základní části před olympijskými hrami kvůli koronaviru pokračovat od 1. března vyřazovacími boji. Jokerit se měl v prvním kole play off utkat se Spartakem Moskva.