UEFA odebrala Petrohradu finále Ligy mistrů, MOV vyzývá ke zrušení akcí v Rusku

Nyon (Švýcarsko) - Finále fotbalové Ligy mistrů se místo Petrohradu odehraje 28. května v Paříži a Rusko po vojenské invazi na Ukrajinu přišlo i o další sportovní významné akce. Mezinárodní olympijský výbor vyzval všechny svazy, aby přeložily či zrušily akce plánované nejen na do Ruska, ale i Běloruska. Obě země by měly podle MOV nést důsledky porušení takzvaného olympijského příměří, platícího ještě týden po skončení paralympijských her.

Výkonný výbor UEFA na mimořádném zasedání rozhodl, že ruští fotbalisté budou hrát domácí utkání na neutrální půdě, což by se mělo týkat i zápasů březnové kvalifikace o postup na mistrovství světa v Kataru. Mezinárodní lyžařská federace zrušila všechny závody Světového poháru konané v Rusku, v září se v Soči nepojede Velká cena formule 1 a například v Permu nebude ME v curlingu. Ukrajinské házenkářky zase nepřijedou na začátku března do Olomouce odehrát proti Češkám dva zápasy evropské kvalifikace.

Ruské a ukrajinské fotbalové kluby i národní výběry obou zemí budou v soutěžích UEFA až do odvolání hrát domácí zápasy na neutrální půdě. To by se mělo týkat i zápasů březnové kvalifikace o postup na MS v Kataru. "Toto rozhodnutí by měla ještě formálně potvrdit FIFA," řekl novinářům mluvčí české reprezentace Petr Šedivý.

Zástupci české, švédské a polské fotbalové asociace ve čtvrtek ve společném prohlášení vyzvali, aby výkonné orgány tato utkání přesunuly mimo Rusko. V "české" větvi play off se má 24. března odehrát v Rusku semifinále mezi domácí sbornou a Polskem. Český tým ve stejný den nastoupí ve Švédsku a vítěz se má o pět dní později o účast na šampionátu utkat ve finále s lepším ze zápasu Rusko - Polsko, který by měl také výhodu domácího prostředí.

Lyžařská federace FIS zrušila pro zbytek sezony všechny závody Světového poháru v Rusku včetně víkendového skikrosu v Sunny Valley. Rozhodnutí padlo krátce poté, co zahraniční lyžaři včetně českých reprezentantů Nikol Kučerové a Daniela Pauluse nenastoupili na Urale na protest do kvalifikací. Dvě jízdy absolvovali pouze domácí lyžaři.

V Rusku se v závěru sezony neuskuteční ani soutěže akrobatických skokanů o tomto víkendu v Jaroslavli. Skokanky na lyžích přijdou o závody v Nižním Tagilu (18.-20. března) a Čajkovském (25.-27. března), neuskuteční se ani finále SP v běhu na lyžích v Ťumeni (18.-20. března). FIS se pokusí pro závody ještě najít náhradní pořadatele.

Mezinárodní volejbalová federace FIVB naopak počítá s tím, že se mužské MS odehraje podle plánu na přelomu srpna a září v Rusku. Tam mají být i hokejové šampionáty seniorů a juniorů v roce 2023. Rada IIHF se novou situací bude zabývat v pondělí.

Předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser vyzval k vyloučení ruských sportovců z evropských a světových šampionátů. Zemi chce zároveň odebrat pořadatelství všech mezinárodních sportovních akcí. Své kroky chce Neusser koordinovat s premiérem Petrem Fialou.

Hokejisté Jokeritu Helsinky kvůli invazi nedohrají Kontinentální ligu. Finský tým odstoupil z rozehrané soutěže, jež měla po předčasném ukončení základní části před olympijskými hrami kvůli koronaviru pokračovat od 1. března vyřazovacími boji. Jokerit se měl v prvním kole play off utkat se Spartakem Moskva.