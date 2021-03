UEFA o incidentu po zápase Slavie ví, čeká na zprávu rozhodčích

Glasgow - Evropská fotbalová unie (UEFA) uvedla, že ví o incidentu po čtvrtečním zápase Evropské ligy mezi Glasgow Rangers a Slavií, kdy byl podle Pražanů fyzicky napaden Ondřej Kúdela. UEFA čeká na zprávu rozhodčích. Slavia v osmifinálové odvetě vyhrála v Glasgow 2:0 a postoupila do čtvrtfinále. Podle britského tisku byla lepší, ale závěr byl nechutný.

"UEFA ví o incidentu, k němuž došlo v tunelu po zápase a který se týkal několika hráčů obou týmů. Než budeme případ komentovat více, počkáme na podrobnou zprávu od rozhodčích zápasu," citovala BBC mluvčího UEFA. Fotbalová unie také čeká na zprávu týkající se údajných rasistických urážek, jichž se měl Kúdela během utkání dopustit.

Slávistický obránce ve vyhecovaném závěru zápasu, který Rangers dohrávali bez dvou vyloučených Kemara Roofeho a Leona Baloguna, po jednom z dalších nesportovních zákroků domácích s rukou zakrývající ústa cosi řekl záložníkovi tmavé pleti Glenu Kamarovi. Vyprovokoval tím na hřišti strkanici, která po částečném uklidnění na hřišti pokračovala po závěrečném hvizdu v tunelu.

Podle vyjádření Slavie na jejím oficiálním webu Kamara cestou do kabin Kúdelu napadl a zbil, a to za přítomnosti trenéra Rangers Stevena Gerrarda. Incident údajně viděli i zástupci UEFA. Český klub poté přivolal policii, která výpravu evakuovala ze stadionu do hotelu.

Gerrard na tiskové konferenci obvinil slávistického stopera z rasismu, což Slavia rezolutně odmítla a označila za smyšlené nařčení. Kúdela přiznal, že Kamarovi nadával, ale bez rasistického podtextu.

Slavia byla lepší, závěr byl ale nechutný, píše britský tisk

Zaslouženým postupem fotbalistů pražské Slavie, který však překryla údajná rasistická vyjádření obránce Ondřeje Kúdely, skončila podle britských médií čtvrteční osmifinálová odveta Evropské ligy v Glasgow. "Sešívaní" vyhráli v Ibrox Parku nad Rangers 2:0 a postoupili do čtvrtfinále. Podobně byl podle tisku na sociálních sítích osočován i Kemar Roofe, který byl "po zásluze vyloučen za bezohledný zákrok" na brankáře Ondřeje Koláře.

"V závěru utkání se objevily chaotické scény. Kúdela vyvolal rozzlobenou reakci Kamary, Bonganiho Zungua a Connora Goldsona, který také dostal žlutou kartu. Šlo o příznačně nechutný způsob, jak ukončit večer, který toho tolik sliboval, ale pro Rangers pěkně zkysnul," napsal Skysports.com.

Napětí se podle webu posléze přesunulo i na tiskovou konferenci, kde trenér Steven Gerrard obvinil hráče pražského týmu z rasismu a doufal, že se celou záležitostí bude zabývat i UEFA. "Trenér Gerrard byl rozzlobený a naštvaný, když mu záložník Glen Kamara řekl, že se stal terčem rasistické urážky," uvedla BBC.

V nervózním závěru "Jezdci" dohrávali za nepříznivého stavu v devíti hráčích. Po další sérii nešetrných zákroků z jejich strany přiběhl obránce Slavie k soupeři a něco mu zblízka řekl. "Už takhle nehezky vygradovaný zápas skončil ošklivými scénami, kdy obě strany skončily v sobě. Údajně zazněly rasistické komentáře. Byl to nešťastný způsob, jak zakončit nezapomenutelné evropské tažení týmu z Glasgow," uvedl deník Guardian.

Další média poukázala i na Gerrardovo pozápasové setkání s koučem hostů Jindřichem Trpišovským a dalšími hráči Slavie na hřišti. "Na Ibrox byla povolána policie, neboť podle Slavie Kúdelu napadli. Slavia si také stěžovala, že jí nebyl po závěrečném hvizdu umožněn vstup do kabin," napsal Skysports s dodatkem, že policie má podat další informace o zákulisním incidentu dnes.

Terčem rasismu se údajně po zápase na sociální síti Instagram stal útočník Roofe, který trefil nohou do obličeje gólmana Koláře. Ten kvůli krvavému zranění nedohrál. "Roofe se zjevně pokoušel hrát míč, ale jeho noha byla bezohledně vysoko a Kolářovo zranění vypadalo vážně," konstatovala BBC k incidentu, který The Sun v titulku označil jako "KO Kolář".

V hodnocení Glasgow Times pak útočník Rangers dostal nejhorší známku 1. "Po tom bezohledném zákroku si na červenou kartu nemůže stěžovat," napsal list. Spolu s ním byl neuspokojivou čtyřkou hodnocen obránce Leon Balogun, jenž rovněž nedohrál. "Dostal šanci místo Filipa Helandera, ale byl nevyzpytatelný a měl i štěstí, že ustál jiné nedbalé chyby. Zejména po situaci se Simou," uvedl list k situaci z první půle, při níž se britská média shodovala, že mohla klidně následovat penalta. BBC pak uznala, že obránce prožil "noc, na kterou bude chtít co nejdřív zapomenout".

Naopak Abdallah Sima byl podle médií mužem zápasu. Stejně se připomínalo, že Slavia po Leicesteru vyřadila další celek z Britských ostrovů.

"Zatímco při posledním vyřazení s Bayerem Leverkusen mohli mít pocit, že byl jejich sok o třídu výš, tady může být frustrací, že Slavia, i přes to, že je velmi dobře vedeným týmem se spoustou talentů, byla porazitelná," uvedla BBC.

"Celkově se tak pro Gerrarda ukazuje z tohoto tažení spousta pozitiv, ale také věcí k zamyšlení. Až v červenci vstoupí do třetího kvalifikačního kola Ligy mistrů, budou muset na cestě do skupinové fáze překonat právě takovéto soupeře, jako je Slavia," dodala BBC.