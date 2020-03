UEFA bude rozhodovat o osudu ME a pohárů

Nyon (Švýcarsko) - Evropská fotbalová unie UEFA bude v úterý rozhodovat o osudu letního mistrovství Evropy a pohárových soutěží, které jsou v ohrožení kvůli pandemii nového typu koronaviru. Ve hře je několik variant včetně odložení na příští rok, nebo přesunutí na prosinec, která je podle médií nejpravděpodobnější.

Evropský fotbal minulý týden zastavila nákaza COVID-19, kvůli které řada států přijala přísná opatření. V neposlední řadě byla zrušena, nebo přerušena většina sportovních soutěží včetně fotbalových evropských pohárů, anglické, španělské, italské, německé i české ligy.

UEFA proto odložila pohárové zápasy naplánované na tento týden a na úterý svolala mimořádnou videokonferenci se všemi 55 členským svazy. Na ní bude projednávat osud Eura, které by se mělo od 12. června do 12. července uskutečnit poprvé ve dvanácti zemích.

UEFA se zatím k variantám řešení nevyjádřila. Předseda italského svazu však v neděli prohlásil, že prioritu by mělo mít dohrání domácích soutěží. "Chceme zkusit dohrát ligu, protože je to férové a správné. Mimo jiné i s ohledem na prostředky, které kluby obětovaly. UEFA proto navrhneme, aby bylo Euro odloženo," řekl Gabriele Gravina.

Řešit se bude také zbytek pohárové sezony. Liga mistrů se zastavila v osmifinále, kde zbývá odehrát čtyři odvety. V Evropské lize se odehrálo jen šest z úvodních osmifinálových zápasů.

Podle španělského deníku As by Ligu mistrů mohl zakončit závěrečný turnaj pro čtyři nejlepší celky, což by v nabité termínové listině znamenalo značnou úsporu času. Vzhledem k situaci, kdy se Evropa stala epicentrem nákazy, však není jisté, že se podaří odehrát odložená osmifinále a poté ještě čtvrtfinále.