UEFA bude jednat o dalším osudu zastavených soutěží

Nyon (Švýcarsko) - Výkonný výbor Evropské fotbalové unie bude dnes jednat o dalším osudu soutěží, které se zastavily kvůli pandemii koronaviru. UEFA hledá způsob, jak dohrát Ligu mistrů i Evropskou ligu. Zrušeny byly také naplánované reprezentační zápasy včetně utkání play off o účast na mistrovství Evropy, které se mělo konat v létě, ale bylo přeloženo na příští rok.

Kvůli tomu UEFA nejspíš odloží na rok 2022 evropský šampionát fotbalistek, který se měl hrát příští rok. Nový termín by mělo dostat také Euro hráčů do 21 let, které se má konat v červnu příštího roku, kdy by se krylo se seniorským šampionátem.