Udženija: Nepodmiňujeme podporu Pekarové Adamové odvoláním Hřiba

Praha - Pražská ODS nepodmiňuje podporu předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové jako lídra společné kandidátky pro podzimní volby v Praze odvoláním primátora Zdeňka Hřiba (Piráti). ČTK to po schůzce zástupců obou stran řekla předsedkyně pražských zastupitelů ODS Alexandra Udženija. Rovněž Pekarová Adamová ČTK řekla, že strany toto téma nyní neřeší. O údajné podmínce ODS informoval server Aktuálně.cz. Pro říjnové volby se na společné koalici domluvily ODS, TOP 09 a KDU-ČSL.

Udženija popřela, že podmínkou pražské ODS pro podporu Pekarové Adamové jako lídra kandidátky je odvolání primátora Hřiba. "Chceme jej odvolat dlouhodobě, protože není přínosem pro město. Ale vzali jsme na vědomí, že TOP 09 to dělat nechce. Podmínka pro podporu to není. Respektujeme, co dohodlo předsednictvo (ODS)," řekla Udženija.

Jednání o případném odvolání Hřiba v souvislosti s podobou kandidátky odmítla i předsedkyně TOP 09. "V tuto chvíli nic podobného není na stole," řekla ČTK Pekarová Adamová.

Představitelé stran se domluvili na dalším společném jednání a spolupráci. "Chceme vše řešit u stolu, nikoliv přes média. Domluvili jsme se, že paní předsedkyni (Pekarovou Adamovou) pozveme na jednání našeho zastupitelského klubu. Na termínu se musíme ještě domluvit," řekla Udženija.

Pekarová Adamová uvedla, že na dnešní schůzce s ODS se zástupci TOP 09 domluvili, že nebudou v současné chvíli směšovat celostátní a komunální politiku. "Shodli jsme se, že koalice je jediná cesta, jak vyhrát volby. Dohodli jsme se, že se vypravím na jednání s ODS a vše prodiskutujeme víc do hloubky," uvedla.

Kdy se bude schůzka konat, zatím není jasné. Podle Udženiji ODS nabídne několik termínů. Určitě se tak nestane do příštího zasedání pražského zastupitelstva, které je naplánováno na čtvrtek 21. ledna.

Udženija dnes dopoledne uvedla, že občanští demokraté stojí o spolupráci s TOP 09, avšak kritizovala Pekarovou Adamovou. Podle Udženiji škodí spolupráci mediální výroky předsedkyně TOP 09. "Jako předsedkyně klubu se plně ohrazuji proti tvrzení, že pražský klub ODS na ni vyvíjí nátlak. Všechna jednání, která s TOP 09 vedeme již od ledna 2020, mají za cíl prohloubit spolupráci mezi TOP 09 a ODS tak, abychom úspěšně vykročili do voleb a společně vyhráli," napsala Udženija na twitteru.

Poukázala rovněž na spolupráci občanských demokratů a TOP 09 v pražském zastupitelstvu. "TOP 09 nenachází podporu pro své pravicové návrhy u svých koaličních partnerů, a proto ji ODS musí vždy svými hlasy přispěchat na pomoc. Toto vše si chceme vyjasnit," uvedla.

Spory a napjaté vztahy v pražském zastupitelstvu panují dlouhodobě zejména mezi Hřibem a Udženijí, která jej mimo jiné označila za "vidláka ze Slavičína".

Občanští demokraté, TOP 09 a KDU-ČSL se na společné koalici pro říjnové volby domluvili na podzim loňského roku. Koaliční smlouvu chtějí vypracovat do konce letošního ledna a program do konce února. Společným kandidátem na premiéra bude předseda ODS Petr Fiala. Koalice plánuje společně postupovat nejen v kampani, ale i po volbách, i když strany vytvoří samostatné poslanecké kluby.