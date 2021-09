Udržitelnost veřejných financí Slovenska je podle rozpočtové rady nejhorší v EU

Bratislava - Dlouhodobá udržitelnost veřejných financí Slovenska je podle dnešního oznámení tamní nezávislé rozpočtové rady nejhorší z celé Evropské unie. Příslušný ukazatel dosáhl vysokého rizika před vypuknutím krize v souvislosti s koronavirovou nákazou a samotná krize ho pak ještě zhoršila, uvedla rada v hodnotící zprávě za rok 2020.

Za mimořádně důležité rada označila zavedení limitu veřejných výdajů do praxe, jak to předpokládá zákon o rozpočtové odpovědnosti z roku 2011. Vláda se k tomuto kroku zavázala v národním plánu obnovy.

Podíl veřejného dluhu na výkonu slovenské ekonomiky loni meziročně prudce vzrostl a dostal se nad 60 procent hrubého domácího produktu (HDP). Překročil tak nejvyšší sankční pásmo, které stanovuje takzvaná dluhová brzda. Hospodaření státu se zhoršilo kvůli negativním dopadům koronavirové infekce, kvůli kterým ekonomika poprvé od roku 2009 klesla. Rada odhadla, že dluh země se bude kolem zmíněné úrovně pohybovat i v příštích třech letech.

V souladu s příslušným ústavním zákonem se na kabinet premiéra Eduarda Hegera, který nastoupil do úřadu letos na jaře, nevztahují některé sankce ohledně dluhové brzdy. Je to například povinnost vlády požádat sněmovnu o vyslovení důvěry nebo připravit návrh rozpočtu veřejného sektoru bez deficitu a bez meziročního zvýšení výdajů. Zmíněná výjimka platí dva roky od schválení programového prohlášení vlády.

Slovenská rozpočtová rada i analytici v minulosti opakovaně upozorňovali, že země dostatečně nevyužila dřívějšího ekonomického růstu a dodatečných příjmů k výraznějšímu ozdravení státních financí.

Veřejné finance České republiky jsou v lepším stavu. Celkový veřejný dluh by měl podle českého ministerstva financí z loňských 37,8 procenta HDP v letošním roce stoupnout na 43,5 procenta HDP. V roce příštím by se měl zvýšit na 46,2 procenta a růst by měl i v dalších letech, až se v roce 2024 dostane na 51,8 procenta HDP. Česko by podle Národní rozpočtové rady při aktuálním vývoji ekonomiky a plánech ministerstva financí ohledně konsolidace veřejných financí dosáhlo takzvané dluhové brzdy později než v roce 2024, a to zhruba o dva až tři roky.