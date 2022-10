Udílení státních vyznamenání letos opět doprovodí hudební vystoupení a recepce

Praha - Tradiční udělování státních vyznamenání na Pražském hradě i letos doprovodí závěrečné hudební vystoupení. Po tříleté pauze se také uskuteční následná recepce ve Španělském sále. ČTK to řekl ředitel hradního protokolu Vladimír Kruliš. Prezident Miloš Zeman opět předá státní vyznamenání 28. října ve Vladislavském sále. Poslední dva ceremoniály musely být loni a předloni zrušeny kvůli koronaviru a pobytu prezidenta v nemocnici. Řády a medaile tak vybraným osobnostem prezident předal v náhradním termínu letos v březnu.

Páteční slavnost bude poslední za Zemanova prezidentství. Podle Kruliše to na podobu ceremonie nebude mít vliv. "Tradiční ceremoniál u příležitosti státního svátku České republiky spojený s udílením vyznamenání z rukou prezidenta republiky by dle mého názoru neměl soutěžit o množství novinek či unikátních efektů - právě jeho úcta k tradici a historii mu vdechuje mnoho z jeho důstojné atmosféry," uvedl ředitel hradního protokolu. "Přestože téměř každý z nás příchod Hradní stráže s bojovými prapory za zvuku husitského chorálu 'Ktož jsú boží bojovníci' viděl a slyšel mnohokrát, vždy je to moment, při kterém mi běhá mráz po zádech," doplnil.

I letos Zeman pronese projev, který si tradičně předem nepíše. Oceněny budou podle Kruliše desítky osobností s výjimečnými zásluhami a silnými životními příběhy. Podle informací ČTK se Zeman letos chystá ocenit rekordní počet lidí. Server Lidovky.cz v pátek uvedl, že oceněných bude 79.

Zeman již dříve avizoval ocenění ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Podle serveru Seznam Zprávy bude mezi oceněnými člen protinacistické odbojové skupiny Tři králové Josef Mašín nebo prezidentův lékař a ředitel Ústřední vojenské nemocnice Miroslav Zavoral. Deník Blesk uvedl, že vyznamenání in memoriam dostane první manželka bývalého amerického prezidenta Ivana Trumpová. Oceněna by měla být in memoriam také zpěvačka Hana Zagorová.

Kruliš na otázku, zda by vysoký počet oceněných neznamenal pro ceremoniál potíže, odkázal na letošní březen, kdy za uplynulé dva roky převzalo vyznamenání téměř 70 osobností. Připomněl i prezidenta Václava Havla, který při svém posledním ceremoniálu udělil 77 vyznamenání a o čtyři roky dříve jich bylo téměř devět desítek. "Můžeme tedy čerpat z historie a zajistit komfortní aranžmá pro různé počty oceněných," uvedl.

I letošní ceremonie bude podle Kruliše obsahovat na závěr hudební vystoupení. "Navázali jsme skvělou spolupráci s paní ředitelkou (Stanislavou) Lustykovou z Konzervatoře a střední školy Jana Deyla, která se specializuje na výuku zrakově postižených studentů," poznamenal. Na závěr pátečního večera vystoupí zpěvačka Ema Balunová, kterou na klavír doprovodí nevidomý klavírista Karel Leskovec.

Podle Kruliše bylo do Vladislavského sálu pozváno téměř 700 hostů. Přítomni tak budou příbuzní oceněných, přední představitelé politického, kulturního, církevního a veřejného života, ale i zástupci armády a složek integrovaného záchranného systému. Někteří politici nebo rektoři se opět do sálu nechystají.

Uskuteční se i následná recepce ve Španělském sále a Rudolfově galerii asi pro 2000 hostů, a to po třech letech, kdy se nekonala kvůli protiepidemickým opatřením. "Jsem rád, že osobnosti po převzetí státního vyznamenání a hosté ve Vladislavském sále budou moci ještě nějakou dobu na Pražském hradě zůstat, setkat se s přáteli a oslavit nejvýznamnější státní svátek České republiky," poznamenal Kruliš.

Vynecháno podle něj bude kvůli úsporám nasvícení Pražského hradu v barvách trikolory, které bylo poprvé použito v roce 2018.