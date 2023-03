Udílení Oscarů se neslo v duchu střídmých barev na nečerveném koberci

Los Angeles - Decentní půvab, střídmé barvy a elegantní siluety dominovaly 95. ročníku udílení filmových Oscarů. Proslulý červený koberec měl v rozporu s tradicí letos barvu šampaňského, což zjevně inspirovalo řadu hereček, které v noci na dnešek SEČ přišly do Dolby Theatre v Los Angeles v róbách světlejších tónů.

Stejný trend ovlivnil i muže, u nichž se častěji než obvykle objevovaly obleky či saka smokingů v jemnějších barvách. Paul Mescal a Brian Tyree Henry patřili k těm, kdo sáhli po krémovém saku, zatímco Harry Shum Jr. zvolil bílé. Dwayne Johnson vyvolal smíšené reakce módních kritiků svým večerním oblekem s lososově růžovým saténovým sakem.

Častěji se na pánských oblecích také objevovaly výrazné textury; například Jay Ellis zvolil smoking značky Fendi s lesklými korálky na saku, zatímco Harvey Guillén kráčel po oscarovém koberci v nápaditě střiženém černém vzorovaném smokingu s širokými kalhotami. Mezi komentátory se ovšem objevily hlasy, podle nichž se nedalo poznat, jestli jde Guillén na slavnostní ceremonii, anebo na karneval převlečený za marnivého černokněžníka.

Dámy po světlém koberci, který část diváků nadchl, a část zklamal, "protože vypadá jako v kanceláři", defilovaly nejčastěji v bílých a jemně pastelových tónech. Patřily mezi ně přiléhavé šaty Emily Bluntové od Valentina a nebo róba bez ramínek od Chanel Couture Michelle Williamsové s průsvitným pláštíkem pošitým krystaly.

Michelle Yeohová předvedla jeden z nejpřitažlivějších trendů v bílých šatech s peřím, Sofia Carsonová ohromila v objemných princeznovských šatech, zatímco sofistikované bílé šaty Halle Berryové se třpytily květinovými detaily posetými korálky.

O závan pastelových barev se postarala například Hong Chauová v elegantních šatech z růžového saténu se stojáčkem připomínajícím tradiční čínské šaty a kontrastní, třásněmi a flitry pošitou černou vlečkou.

Po odstínech růžové sáhly například také Allison Williamsová a Stephanie Hsuová, zatímco Kerry Condonová zvolila světle žlutou a Halle Baileyová světle modrou, která jako by vypadla z jejího nového filmu Malá mořská víla.

Sytější odstíny reprezentovala v dramatických červených šatech s odhalenými rameny Cara Delevingneová, zatímco zářivě fuchsiová róba Nicole Kimpelové, doplněná peřím, by přítelkyni Antonia Banderase podle některých komentujících vysloužila právo k pobytu v každé kolonii plameňáků.

O dva vrcholné módní okamžiky se postaraly hvězdy hudební scény. Lady Gaga si na oscarový ceremoniál oblékla průsvitné šaty z kolekce Versace podzim-zima 2023, která debutovala na předváděcím molu teprve před třemi dny, zatímco Rihanna ohromila v kožených šatech Alaïa, které zdůrazňovaly její těhotenské bříško.

Překvapivé oblibě se letos těšily také šaty ve stylu diskokoule. Tak o své korálky a třpytkami poseté, poloprůsvitné a odvážně rozhalené róbě mluvila herečka Eva Longoriová, ale třpytivý, kovový a lesklý vzhled se před Dolby Theatre objevoval opakovaně.

Sigourney Weaverová si oblékla zlaté šaty s dlouhými rukávy a zvířecím potiskem, který se třpytil jako rybí šupiny. Bílé šaty Ariany DeBoseové byly v geometrických vzorech pošité zrcadlovými korálky, ale hlavní pozornost stejně přitahoval hluboký výstřih a vysoký rozparek.

Každý ročník předávání Oscarů vyvolá mezi módními odborníky i amatéry zanícené diskuse o tom, kdo na slavnostním koberci zabodoval, a kdo byl naprosto mimo. A ačkoli se nikdy nepodaří dosáhnout absolutní shody, letos se mezi "naprostými minelami" nejčastěji objevuje jméno Florence Pughové, která si oblékla róbu v kombinaci šampaňské a černé barvy tvořené živůtkem bez ramínek, bohatou, rozstřiženou sukní a úzkými kraťasy pod ní. Podle některých komentářů tato kreace nevypadala, jako by vyrazila na předávání filmových cen - ale spíš jako by se při ranním vstávání zamotala do deky.