Udílení cen Tony ovládl muzikál Hadestown, získal osm cen

Nedělní udílení amerických divadelních cen Tony ovládl muzikál Hadestown (Hádovo město) o cestě dvojice do podsvětí. Lidová opera inspirovaná řeckým mýtem o Orfeovi a Eurydice získala osm cen. Na snímku ukázka z muzikálu během ceremoniálu. ČTK/AP/Charles Sykes

New York - Nedělní udílení amerických divadelních cen Tony ovládl muzikál Hadestown (Hádovo město) o cestě dvojice do podsvětí. Lidová opera inspirovaná řeckým mýtem o Orfeovi a Eurydice získala osm cen. Jednu z nich si odnesla i její režisérka Rachel Chavkinová, která zdůraznila, že je v současné době jedinou ženou, která na Broadwayi režíruje muzikály, a tomu by se měl divadelní svět postavit, napsala dnes agentura Reuters.

Cenu za nejlepší hru získal The Ferryman (Převozník) Jeze Butterwortha, krutá sonda do života jedné rodiny situovaná do časů sektářského násilí v Severním Irsku v 80. letech. Cenu Tony za nejlepší režii divadelní hry si za Převozníka odnesl oscarový filmař Sam Mendes.

Druhé ocenění Tony si vysloužil Bryan Cranston za roli vyšinutého televizního hlasatele ve hře Network, divadelní adaptaci filmu Televizní stanice z roku 1976. Svou cenu věnoval novinářům. Média "nejsou nepřátelé lidí, jejich nepřítelem je demagogie", řekl a jeho slova jsou považována za reakci na útoky na média od amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Cenu za nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli získala 87letá Elaine Mayová za roli stárnoucí galeristky stižené Alzheimerovou chorobou ve hře Waverly Gallery (Galerie Waverly) od Kennetha Lonergana.

Ali Strokerová, která je od dvou let kvůli autonehodě upoutaná na kolečkové křeslo, dostala ocenění za vedlejší ženskou roli v muzikálu Oklahoma!