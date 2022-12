Uděláme vše pro dojednání balíčků o energiích i pomoci Ukrajině, řekl Fiala

Brusel - Uděláme vše pro to, abychom do úspěšného konce dovedli jednání o energetickém balíčku i toho, který se týká pomoci Ukrajině. Před začátkem summitu Evropské unie to dnes řekl český premiér Petr Fiala. Dodal, že jednání nejsou jednoduchá. Podle předsedy Evropské rady Charlese Michela jde o "komplexní výzvu", dodal ale, že je ohledně vyjednávání optimistický.

"My se snažíme doladit některé věci, které jsou ještě otevřené. Já jsem i v průběhu pozdního večera i teď ráno vedl, a vedu, jednání, abychom dovedli do konce otázku toho balíčku, který se týká i pomoci Ukrajině a hlavně v těch dalších hodinách a dnech energetického balíčku, který by pomohl řešit ceny energií v České republice a v Evropě, a to nejen krátkodobě ale i dlouhodobě," uvedl Fiala. "Nebudu tajit, že ta jednání jednoduchá nejsou, ale uděláme vše pro to, abychom je dovedli do úspěšného konce," dodal.

Lídři EU se dnes budou na summitu v Bruselu bavit o omezení cen energií či reformě energetického trhu. Diplomaté čekají nejdelší diskuze právě okolo tématu energetiky a souvisejících otázek. Omezení cen plynu je jedním z posledních témat, u nějž by Česko chtělo za svého předsednictví přivést evropské země k dohodě. Někteří představitelé unijních zemí chtějí o této sporné věci, v níž by mohla přinést průlom ministerská schůzka příští pondělí, hovořit i dnes.

Roli Česka ve vyjednávání o maximálních cenách plynu dnes při příchodu na summit ocenil Michel. "Opravdu chci pochválit české předsednictví, protože zejména v posledních dnech sehrálo velmi důležitou roli, aby podniklo kroky správným směrem. Chápu, že stále existují některé prvky, které je třeba vyjasnit, a které musíme rozhodnout, ale jsem optimista," prohlásil.

Na stanovení cenového stropu dnes byla cestou na summit tázána i předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová, která uvedla, že bude tlačit na přijetí rozhodnutí v této věci.

Hlavy zemí EU čeká také mimo jiné debata o podpoře Ukrajiny. Polsko ve středu večer odmítlo podpořit dohody o uvolnění makroekonomické pomoci 18 miliard eur (437 miliard Kč), které by měly Kyjevu začít chodit v pravidelných intervalech od ledna, a globální patnáctiprocentní dani pro velké nadnárodní firmy. Uvedl to server Politico, podle kterého Polsko odmítá podpořit dohodu kvůli nesouhlasu s globální firemní daní. Dohodu předtím dlouhodobě blokovalo Maďarsko, které stáhlo veto při souběžném jednání o svých penězích z unijních fondů.

Morawiecki dnes při příchodu na summit EU. prohlásil, že spojení pomoci Ukrajině s globální firemní daní je pokus o vydírání

Fiala se dnes ještě před summitem setkal s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou a šéfem polské vlády Mateuszem Morawieckým. Všichni jsou členy evropské strany Evropští konzervativci a reformisté (ECR), které Meloniová předsedá. Debata Fialy, Meloniové a Morawieckého se týkala ruské agrese proti Ukrajině a energetiky, uvedlo na twitteru stálé zastoupení Polska v Bruselu.