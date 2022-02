Uděláme super partu a vše pro to, abychom přivezli medaili, řekl Tomáš Zohorna

Praha - Na druhé olympijské hry v kariéře se vydá útočník Tomáš Zohorna a věří, že česká hokejová reprezentace poskládala silný tým, který udělá všechno pro zisk medaile. Čtyřiatřicetiletý účastník čtyř mistrovství světa si užije v Pekingu atmosféru pod pěti kruhy poprvé i s mladším bratrem Hynkem, spoluhráčem z útoku švédského Oskarshamnu. Už si společně zahráli na světovém šampionátu v Bratislavě v roce 2019, ale na velkou akci i s nejmladším sourozencem Radimem si musejí počkat, protože ten působí v Pittsburghu v NHL.

Tomáš Zohorna, který v národním týmu sehrál již 110 zápasů, se naposledy objevil na loňském mistrovství světa v Rize. O tři roky mladší Hynek vypadl v přípravě na šampionátu v Lotyšsku. Oba v této sezoně pozvánku na turnaje Euro Hockey Tour nedostali. Jakmile ale padla účast hráčů z NHL v Pekingu, vrátili se do hledáčku stavitelů reprezentace pro olympiádu.

"Bylo avizované, že pojedou hráči z NHL, takže jsme nad tím vůbec nepřemýšleli a těšili jsme se, že budeme koukat na olympiádu s hráči z NHL. Po tom, co vyšlo prohlášení, že z NHL nepojedou, začali jsme se o tom bavit, že uvidíme a třeba pojedeme. Nechali jsme to ale být, dokud není oficiální nominace, tak člověk nic nevyřeší," uvedl Tomáš Zohorna.

"Věřili jsme, nějaká šance byla. Ačkoliv jsme neodehráli žádný turnaj v této sezoně za národní tým, myslím si, že nejsme úplní nováčci, takže trenéři věděli, co od nás čekat. Spíš to záleželo na nich, jak to správně poskládat," prohlásil Zohorna.

Česká reprezentace ze šesti duelů Euro Hockey Tour na turnajích Karjala a Channel One Cup získala jediný bod. Pro olympiádu vybrali generální manažer Petr Nedvěd s koučem Filipem Pešánem kádr s řadou zkušených hráčů.

"Samozřejmě výsledky nebyly tak, jak by většina lidí očekávala, ale je asi těžké teď říct, co zlepšit. Je potřeba, abychom hráli jako jeden tým. Chyběla tam hodně týmovost. Samozřejmě byly turnaje, kde se testovali hráči, je potřeba pracovat i na těch mladších, aby získali zkušenosti pro budoucnost. Myslím si, že nominace na olympijský turnaj je velmi silná. Je hodně kluků, s kterými se známe. Myslím, že uděláme super partu a budeme dělat vše pro to, abychom přivezli medaili," řekl Zohorna, který zatím na cenný kov čeká.

Pešán avizoval, že se chystá využit sehrané dvojice z klubů a Zohornové jsou jednou z nich. "S Hynkem jsme každý jiný typ hráče, ale ve dvojici jsme ještě silnější," věří Zohorna souhře s bratrem, která po dvouletém společném působení v Chabarovsku pokračuje od této sezony Oskarshamnu.

"Vždycky je co vylepšovat. Na druhou stranu hrajeme spolu nějaký ten rok. Člověk má větší a větší jistotu v tom, že víme, kde jeden a druhý je. Švédská liga je velmi kvalitní a náročná a je to zase úplně něco nového. Hodně věcí jsme se učili a učíme se, snažíme se zdokonalovat dál a dál," prohlásil.

"V Oskarshamnu máme systém, že se moc puků získaných ve středním pásmu nebere zpátky do vlastního pásma. Nezakládá se znova, všechno hnedka co nejjednodušeji dopředu a vyhrávat souboje. V tom jsme museli hodně svou hru změnit. Byl jsem překvapený, kolik velkých hráčů tam je a jak dobře se pohybují, takže je to hodně náročné v rozích. Museli jsme ve všech vlastnostech přidat a zesílit," podotkl Tomáš Zohorna.

Rodinné vazby jim po všech stránkách prospívají. "Třetí rok jsme spolu v jednom týmu a je super mít takhle rodinu u sebe. Zvlášť bráchu, s kterým si rozumím jak na ledě, tak mimo něj. Je hezké, že jsme oba i tady v reprezentaci," řekl Zohorna.

S Hynkem dnes poprvé trénovali se skupinou hráčů v Praze, do Pekingu mají zamířit s další částí týmu ve středu. "Přijeli jsme včera večer a bylo moc fajn se vrátit domů do Česka, protože jsem tu šest měsíců nebyl. Vždycky moc rád jezdím na srazy národního týmu. Jsou tu super kluci a vždycky je sranda, na to jsem se těšil. Máme za sebou první trénink, teď teprve budou vrcholit nějaké přípravy, balení a zítra budeme věřit, že všichni odletíme," prohlásil Zohorna. Těší se, až budou všichni pohromadě trénovat v Číně. "Myslím, že to je hodně důležité a teď to chybí."

Je mu jasné, že olympiáda bude při současných restrikcích kvůli koronaviru jiná než před čtyřmi roky v Pchjongčchangu. "Byl to neuvěřitelný zážitek. Bylo to strašně příjemné, protože člověk to vždycky sledoval v televizi. Bylo to strašně super se všemi sportovci a sledovat je. Trošku jsem litoval, že jsme se nemohli podívat na víc závodů, ale i tak to bylo krásné. I když to bylo tak daleko, tak tam bylo dost fanoušků. Bylo hezký je vidět a cítit tu podporu."

Teď se sportovci bez podpory českých příznivců musí obejít. "Je to trošku smutné. Olympiády se dělají pro fanoušky, ale bohužel je to teď, jak to je. I tak si myslím, že atmosféra bude moc fajn, ve vesnici se bude fandit a sportovci se budou mezi sebou podporovat," uvedl.

Na dálku jim bude fandit i bratr Radim, který se po debutu v NHL v minulé sezoně snaží více prosadit v sestavě Pittsburghu. "Trochu samozřejmě závidí, protože by bylo úplně boží, kdyby tady s námi byl i on. Ale na druhou stranu si plní asi největší sen. Je v Pittsburghu nahoře a buduje si místo v sestavě, takže až tak úplně zase nezávidí a je nadšený za mořem," dodal nejstarší z bratrského tria.