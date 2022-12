Udělali jsme další krok k cíli, řekl Messi po vydřené výhře nad Austrálií

Osmifinálové utkání Argentina - Austrálie na fotbalovém MS v katarském Dauhá, 3. prosince 2022. Argentinec Lionel Messi se raduje ze svého prvního gólu v play off na MS.

Osmifinálové utkání Argentina - Austrálie na fotbalovém MS v katarském Dauhá, 3. prosince 2022. Argentinec Lionel Messi se raduje ze svého prvního gólu v play off na MS. ČTK/AP/Thanassis Stavrakis

Rajján (Katar) - Argentinští fotbalisté podle hvězdného kapitána Lionela Messiho udělali vítězstvím 2:1 nad Austrálií v osmifinále mistrovství světa další krok ke splnění svého cíle na katarském turnaji. Autor prvního gólu označil utkání, které bylo jubilejním 1000. zápasem v jeho profesionální kariéře, za fyzicky hodně náročné. Cítil, že jihoameričtí favorité byli po náročném programu unavení.

"Máme velkou radost, že jsme udělali další krok ke svému cíli na světovém šampionátu. Nejdůležitější je postup," řekl v televizním rozhovoru Messi, který v Rajjánu poslal favority do vedení ve 35. minutě svou premiérovou brankou ve vyřazovací fázi MS a třetí na letošním šampionátu. V kariéře to byl jeho 789. zásah.

Krátce po změně stran zvýšil Julián Álvarez, ale v 77. minutě osmifinále zdramatizoval vlastní brankou Enzo Fernández. Oba týmy v závěru neproměnily velké šance. "Na konci jsme si to sami zkomplikovali, když jsme inkasovali. Museli jsme si to protrpět, Dibu (brankář Emiliano Martínez) nás na konci podržel důležitým zákrokem," uvedl Messi.

"Bylo to fyzicky hodně náročné utkání, což jsme očekávali. Nedávno jsme hráli (ve skupině s Polskem) a neměli dost času na odpočinek. Byli jsme unavení," doplnil pětatřicetiletý útočník Paris St. Germain.

Argentinci v pátečním čtvrtfinále narazí na Nizozemsko, které v osmifinále porazilo USA 3:1. "Nizozemci hrají dobře, mají skvělé hráče a skvělého trenéra. Bude to velký boj. Jestli bylo mistrovství světa od začátku těžké, tak v téhle fázi je ještě těžší," uvedl Messi.

Ocenil velkou podporu argentinských příznivců na stadionu. "Jsem rád, že tyto nádherné momenty mohu sdílet s fanoušky. Vím, že by tu chtěla být celá Argentina. Máme mezi sebou krásné pouto," podotkl sedminásobný držitel Zlatého míče. "I moji tři synové už chápou, co znamená mistrovství světa. Moc mě těší, když vidím, jak to celé prožívají a radují se," dodal Messi.