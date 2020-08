Údajný žhář z Bohumína jde do vazby

Bohumín (Karvinsko) - Okresní soud v Karviné dnes uvalil vazbu na čtyřiapadesátiletého muže obviněného kvůli sobotnímu zapálení bytu v Bohumíně. ČTK to řekla mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková. Soud plně vyhověl návrhu státního zástupce, který se obával, že by obviněný v obavě z vysokého trestu utekl nebo dál páchal násilnou trestnou činnost. Při požáru zemřelo 11 lidí, z toho tři děti.

"Soud plně vyhověl mému návrhu a vzal obviněného do vazby a to z obou vazebních důvodů. Odůvodnil to hrozbou vysokého trestu a i obavou z opakování trestné činnosti," uvedl dozorující žalobce Michal Król.

Muže, jenž se při činu popálil, přivedla policie k soudu s obvázanýma rukama a v neprůstřelné vestě. Přivezli jej z nemocnice, k činu se doznal. Król dodal, že s ohledem na zranění je muž v péči lékařů. Poputuje proto do pankrácké vazební věznice, která má nemocnici.

Król dodal, že podle dosavadních zjištění použil muž benzin, který si krátce předtím koupil na čerpací stanici. V sobotu okolo 18:00 přišel k bytu, kde žil syn, jeho manželka, vnuk a jeho matka. "Inicioval požár. Nedomníváme se, že byl v bytě. Zda vylil hořlavinu do bytu přes pootevřené či zavřené dveře, budou muset posoudit znalecké posudky," řekl žalobce.

Motivem žhářského útoku byly podle dozorujícího státního zástupce spory. "Jako motiv uvádí snahu postrašit manželku a syna se kterými měl dlouhodobé neshody," řekl Król. Spouštěčem byla podle něj i emocionálně nezvládnutá situace, kdy se útočníkova manželka od něj odstěhovala právě k synovi. "Tvrdí, že si neuvědomil, co může způsobit. Aktuálně projevuje určitou lítost. Nicméně - co si o takové lítosti myslet," doplnil Król.

V bytě podle něj bylo v době útoku 15 lidí pozvaných na oslavu dětských narozenin. Oheň podle státního zástupce zabil útočníkovu manželku, syna, vnuka a jeho matku. Zemřely i další dvě děti pozvané na oslavu. Vazby k ostatním obětem žalobce nechtěl specifikovat. "Byli tam další lidé bez příbuzenských vztahů," řekl jen. Přímo v bytě zemřelo šest lidí. Dalších pět lidí zemřelo po pádu z okna. Čtyřem se podařilo z bytu uniknout přes balkon.

Policisté útočníka v pondělí obvinili z vraždy a obecného ohrožení. Hrozí mu až výjimečný trest včetně doživotí. Vyšetřování žhářského útoku podle Króla potrvá několik měsíců. Čekat se bude například na znalecké posudky. Experti musí vyhodnotit, jak se oheň šířil i kde všude hořlavina byla. Zkoumat se bude i duševní stav obviněného. Podle žalobce ale zatím nic nenasvědčuje tomu, že by měl duševní poruchu.

Někteří lidé nechtějí zpět do vyhořelého domu v Bohumíně

Někteří nájemníci domu v Bohumíně už se do svých bytů nechtějí vrátit. Město jim zajistí náhradní bydlení. Dům by do středy mohl být napojen na vodu i elektřinu. Kompletní oprava ale potrvá několik měsíců. Město očekává, že škody dosáhnou několika milionů korun. Novinářům to dnes řekl místostarosta Bohumína Igor Bruzl (ČSSD).

Bruzl upřesnil, že nájemnice, která byla očitou svědkyní tragédie, už v domě nechce bydlet. "My jsme jí dnešním dnem mimořádně přidělili byt v jiném domě v Bohumíně, začíná si nasmlouvávat služby a bude se přesouvat z tohoto domu," řekl. Odstěhovat se zřejmě bude chtít další rodina spojená s tragickou událostí. "Bude chtít jiné bydlení, ale ta to chce řešit v příštím týdnu," řekl místostarosta.

Dům je nyní částečně neobyvatelný, nicméně zhruba třetina lidí v bytech zůstávala. Město chce proto co nejdříve připojit dům na sítě. Někteří z nájemníků totiž s návratem zpět vyčkávají právě po napojení elektřiny.

Během dneška by v domě měla být kompletně obnovena dodávka pitné vody. Lidé tak budou mít k dispozici alespoň studenou vodu. "Dnešním dnem začínají práce revizních techniků elektřiny a plynu, kteří budou procházet jednotlivé byty," uvedl Bruzl. Město očekává, že dodávka elektrické energie by mohla být obnovena ve středu, kdy by mohl být zprovozněn i výtah, aby lidé měli jednodušší situaci při úklidu zasažených bytů. U plynu situace bude složitější. V domově dnes rovněž začínají sanační práce.

Podle místostarosty Lumíra Macury (ČSSD) zajistí sanaci domu firma specializovaná právě na objekty zasažené požárem. Ve středu dorazí pojišťovací technici, protože jde o majetek města, které má dům pojištěný.

Pět bytů bude dlouhodobě neobyvatelných a budou se muset rekonstruovat. Město lidem nabídne dočasné bydlení. "Požárem je zničený pouze jeden byt, ostatní byty na tom patře nejde poznat, že jsou vyhořelé, ale samozřejmě je tam zápach, jsou poškozené zplodinami a jsou obtížně obyvatelné," uvedl Bruzl. Dodal, že spodní byty v místech, kde se hasilo, jsou zcela prolité vodou a škody tam jsou značné.

Město pro obyvatele zřídilo krizové centrum, které je stále v provozu. Nájemníci v něm dostanou informace o materiální i psychologické pomoci.

Lidem je připraven pomoci i úřad práce, přes který mohou dosáhnout na okamžitou finanční pomoc až do 57.000 korun na jednotlivý byt. Rada města bude v pondělí rovněž řešit slevy z nájmů.

Městu se zatím nepodařilo kontaktovat asi deset procent obyvatel domu. Několika lidem z domu poskytuje náhradní ubytování v městském penzionu.

Kraj vyhlásil sbírku na pomoc po požáru v Bohumíně

Moravskoslezský kraj dnes vyhlásil veřejnou sbírku, která má pomoci zmírnit následky tragického požáru v Bohumíně na Karvinsku, při němž v sobotu zemřelo 11 lidí. Peníze bude možné na účet s číslem 868686/2700 posílat do poloviny září. Novinářům to dnes sdělila mluvčí kraje Nikola Birklenová. Moravskoslezský kraj získal od ministerstva vnitra potřebné osvědčení, aby veřejnou sbírku mohl zahájit.

"Sobotní událost v Bohumíně je nejtragičtějším požárem v republice za posledních 30 let. Moc děkuji všem, kteří se rozhodnou do sbírky přispět. Lidská sounáležitost a upřímný zájem je jedním ze způsobů, jak se dá čelit zlobě a nenávisti," uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO).

Příspěvek do sbírky by měl vložit také Moravskoslezský kraj. Zastupitelé o tom rozhodnou 3. září. Kraj chce postupovat podobně jako během loňské tragické střelby ve Fakultní nemocnici Ostrava. "Kraj ze svého rozpočtu přispěje do sbírky za každého zemřelého 100.000 korun a 50.000 za každého, kdo byl při požáru zraněn," uvedla Birklenová.

Na webových stránkách kraj bude denně zveřejňovat stav účtu i jednotlivé dary. "Zasláním prostředků na sbírkový účet dárci vyjadřují souhlas se zveřejněním jejich jména a zaslané finanční částky," doplnila Birklenová.

Lidé by se pomoci měli dočkat také od státu. V neděli ji na místě tragédie avizovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Mělo by to být prostřednictvím probační a mediační služby, která spravuje fond pro pozůstalé po trestných činech.

Pomoc by se ale mohla dostat i dalším lidem z domu, jejichž byty byly poškozeny. Podle místostarosty Igora Bruzla (ČSSD) je připraven jim pomoci i úřad práce, přes který mohou dosáhnout na okamžitou finanční pomoc až do 57.000 korun na byt. Rada města v pondělí projedná i slevy z nájmů.

Jeden ze zraněných při požáru v Bohumíně asi opustí nemocnici

Jeden z lidí zraněných při sobotním tragickém požáru bytu v Bohumíně zřejmě dnes opustí nemocnici. Zdravotní stav dalších dvou pacientů, kteří byli ve vážném stavu, se mírně zlepšil. ČTK o tom informovala mluvčí ostravské fakultní nemocnice Petra Petlachová. Při požáru, který byl úmyslně založen, zemřelo 11 lidí. Deset skončilo v nemocnici, pět dalších zraněných záchranáři ošetřili na místě.

"U dvou pacientů, kteří jsou umístěni na jednotce intenzivní péče se zdravotní stav mírně zlepšil. Jsou stabilizovaní, byť stále ve vážném stavu," uvedla Petlachová. Jeden zůstává napojen na plicní ventilaci. Na běžném oddělení jsou další dva zranění. "Jeden z nich bude dnes s největší pravděpodobností propuštěn," doplnila.

Česká televize dnes uvedla, že oba vážně popálení lidé byli v době požáru v koupelně bytu.