Údaje MPSV: Stát na příspěvky 5000 Kč na dítě vydal do konce ledna 6,87 mld. Kč

Praha - Stát vyplatil na jednorázových příspěvcích 5000 korun na dítě do konce ledna přes 6,87 miliardy korun. Dávku poslal rodinám s předloňským příjmem do milionu korun hrubého na víc než 1,37 milionu dětí. Vyplývá to z měsíčních zpráv ministerstva práce o vyplacených dávkách. Někteří experti na sociální problematiku nastavení dávky kritizovali jako příliš plošné. Odbory upozorňovaly na možné zneužívaní peněz od státu a nedostatečnou kontrolu.

Pětitisícová dávka se začala poskytovat na děti, jimž nebylo loni 1. srpna ještě 18 let. Je i pro děti, které se narodily loni od začátku srpna do konce roku. Příspěvkem chtěla vláda zmírnit dopady inflace na rodiny. Podle podkladů k zákonu by nárok na podporu mohlo mít celkem 1,6 milionu dětí. Výdaje by mohly činit asi 7,8 miliardy korun.

Podle údajů ministerstva rodiny od loňského července, kdy začal zákon o jednorázovém příspěvku platit, získaly 6,87 miliardy korun na 1,37 milionu děti. Loni v červenci úřady práce vyplatily první čtyři stovky příspěvků za 2,1 milionu korun. V srpnu poslaly 451.100 dávek za téměř 2,3 miliardy korun. Nejvíc jednorázových podpor poskytly v září, a to 680.000 za 3,4 miliardy korun. V říjnu obdrželo 5000 korun od státu 119.300 dětí. Výdaje činily 596,5 milionů korun. V listopadu bylo příspěvků 68.400 za 342 milionů korun, v prosinci 30.500 za 152,7 milionu korun a v lednu 24.300 za 121,6 milionu korun.

Automaticky peníze dostali příjemci dětských přídavků. Ostatní o dávku mohli žádat od poloviny loňského srpna on-line přes portál Jenda či osobně v Czech Pointech na radnicích a krajských úřadech. Žádosti je možné podávat do konce letošního prvního pololetí.

O případném zneužívání dávky informovaly minulý týden Hospodářské noviny (HN). Upozornily na to odbory úřadu práce. Poukazovaly na nedostatečnou kontrolu digitálních žádostí a výše příjmů. Na konci formuláře žadatelé museli čestně prohlásit, že měli příjem do milionu korun.

Před spuštěním elektronických formulářů tehdejší náměstek ministerstva práce a dnešní vrchní ředitel pro informační technologie Karel Trpkoš novinářům řekl, že pokud si lidé výší příjmu nebudou jisti, mohou zaškrtnout možnost kontroly. Úřady jejich příjem prověří před vyplacením. Trpkoš tehdy ujistil, že příjmy se zkontrolují vždy, kvůli vyššímu množství žádostí ale až dodatečně. Podle HN jsou kontroly spíš namátkové. Loni v prosinci na jednání sněmovního sociálního výboru ministerstvo sdělilo, že úřady do té doby zamítly zhruba 25.500 žádostí a u dalších 16.700 řízení zastavily. Bylo to zhruba 5,5 procenta žádostí.

Podle některých expertů na sociální problematiku byl příspěvek příliš plošný a jednorázová podpora rodinám v potížích moc nepomohla. Za vhodnější považovali zvýšení dětských přídavků a příspěvků na bydlení. Někteří kritici pak mluvili o uplácení voličů před loňskými komunálními volbami.

Vláda do programového prohlášení teď doplnila, že stát bude "ve vhodných případech" klást větší důraz na adresné cílení podpor. Ekonomové varují před růstem státních výdajů. Poukazují na to, že přilévání peněz do ekonomiky přispívá k inflaci.