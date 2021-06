Údaje MPSV: Přechodných pěstounů ubylo, loni jich bylo nejméně za pět let

Praha - V Česku ubylo přechodných pěstounů pro děti v nouzi. Na konci loňska jich bylo 732. Je to nejnižší počet za posledních pět let. Zatím nejvíc bylo těchto profesionálních pěstounů v roce 2017, a to 900. Vyplývá to z výkazů ministerstva práce. Podle organizací na podporu ohrožených dětí a rodin jsou odměny pěstounů nízké. Přechodný pěstoun si měsíčně vydělá 20.000 korun hrubého. Minimální mzda nyní dosahuje 15.200 korun. Průměrná mzda v prvním čtvrtletí podle statistiků činila 35.285 korun.

Česko dlouhodobě sklízí kritiku domácích organizací i mezinárodních institucí za vysoký počet dětí v ústavech. Podle Asociace Dítě a rodina je ČR jednou z posledních zemí Evropy, kde je možné malé děti do zařízení posílat. Sněmovna by mohla rozhodovat o uzákonění zákazu děti do tří let do ústavní péče dávat. Odpůrci návrhu argumentují mimo jiné tím, že je málo pěstounů a o děti by se po omezení takzvaných kojeneckých ústavů neměl kdo postarat. Podle organizací roli hraje výše odměn, které se devět let neměnily. Také o přidání by měla dolní komora hlasovat. Vládní předloha počítá s navýšením o 2000 na 22.000 korun měsíčně. Poslanci navrhují víc.

Přechodná pěstounská péče se v Česku zavedla v roce 2006. Využívala se ale velmi málo, ročně se do ní dostalo jen pár dětí. Systém změnila od roku 2013 tehdejší novela o ochraně dětí, která odměny upravila. Na konci roku 2013 evidovalo ministerstvo 33 přechodných pěstounů. O rok později jich bylo už 421. Na konci roku 2015 se počet dostal na 654. V roce 2017 dosáhl 900. V letech konjunktury se ale pak zas snížil. Loni bylo profesionálních pěstounů 732. Na konci roku bylo v přechodné pěstounské péči 504 dětí. Nejvíc chlapců a děvčat v nouzi se k dočasným opatrovatelům dostalo v roce 2017, a to 605.

Péči u přechodných pěstounů v minulém roce ukončilo 358 dětí. Šest desítek z nich se vrátilo domů, dvě stovky putovaly do náhradní rodiny, 76 si vzali osvojitelé a 16 zamířilo do dětského azylového domu či ústavu. Profesionální pěstouni se loni starali o 21 dětí s postižením.

Aliance náhradních rodin ČR poukazuje na to, že přechodné pěstounství je zaměstnání a odměna se považuje za příjem, daní se a platí se z ní odvody. Pěstoun nemá pracovní dobu 40 hodin týdně, ale sedm dní v týdnu po 24 hodin a práci vykonává u sebe doma bez nároku na kompenzace, podotýká aliance. Podle statistiků medián mzdy v prvním čtvrtletí v Česku dosahoval 29.867 korun hrubého. U žen byl nižší, a to 27.237 korun.

Asociace Dítě a rodina opakovaně uvedla, že pěstouni jsou pro stát levnější než ústavy. "Roční náklady na péči o dítě v takzvaných kojeneckých ústavech činí podle analýzy organizace Lumos 892.000 korun, přitom umístění do přechodné pěstounské péče vyjde na 429.000 korun," sdělila ČTK asociace.

Aliance zmínila, že se odměny pěstounů stanovily před devíti lety jako násobek minimální mzdy. Ta tehdy činila 8000 korun, takže přechodný pěstoun pobíral její 2,5násobek. Podle aliance i asociace by se odměna měla na nejnižší výdělek znovu navázat a měla by začínat na jeho 1,5 či 1,8násobku a zvedat se podle počtu dětí. Experti radí posílit také služby pro rodiny, aby s podporou obtížné situace zvládaly.

Počet přechodných pěstounů a počet dětí v jejich péči na konci daného roku

Rok Počet přechodných pěstounů Počet dětí u přechodných pěstounů 2012 - 29 2013 33 108 2014 421 302 2015 654 543 2016 799 540 2017 900 605 2018 792 528 2019 825 591 2020 732 504

Zdroj: Výkazy ministerstva práce o ochraně dětí za jednotlivé roky