Údaje MPSV: Do karantény za 11 měsíců epidemie šlo 421.300 lidí

Praha - Do karantény kvůli koronaviru šlo za 11 měsíců epidemie v Česku 421.300 lidí. Téměř pětina z nich do ní zamířila letos v lednu, a to přes 76.800. Lednový počet byl zatím druhý nejvyšší. Nejvíc karanténních e-neschopenek lékaři vystavili loni v říjnu, kdy kvůli šíření nákazy muselo zůstat doma přes 119.200 lidí. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnilo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).

V lednu podle statistik potvrdily testy koronavirus u 252.636 lidí. Karanténní e-neschopenku dostalo 76.825 osob. Někteří ekonomové, sociologové a také odboráři poukazují na to, že nakažení své kontakty nehlásí, aby je neposlali do karantény. Důvodem je podle odborníků pokles příjmů na nemocenské, kdy lidé dostávají 60 procent svého redukovaného průměrného výdělku. Testování a trasování experti považují za cestu z plošných uzávěr, než skončí očkování.

Na konci ledna bylo v karanténě zhruba 24.700 lidí. V prvním měsíci letošního roku byl podle údajů České správy sociálního zabezpečení počet nejvyšší 15. ledna, přesáhl 35.000.

Za 11 měsíců od začátku loňského března, kdy se covid v Česku potvrdil, bylo nejvíc osob v karanténě 30. října. Doma tehdy muselo být téměř 54.800 lidí. Při vrcholu první vlny nákazy před koncem loňského března to bylo 22.400 osob. Od té doby lidí v karanténě ubývalo. Počet se zvedal mírně vždy jen těsně po víkendu či volných dnech. V polovině června se pohyboval nad 1700, pak začal postupně zase stoupat. Nejvyšších březnových hodnot z jarní vlny dosáhlo Česko na konci první říjnové dekády, tedy týden po krajských volbách. Až po nich vláda nařídila omezující opatření. Rozvolnila je začátkem prosince a znovu zpřísnila po Vánocích.

Nejméně osob dostalo karanténní e-neschopenku v červnu, a to asi 3600. V červenci počet překročil 6700 a v srpnu 10.000. V září se dostal na 33.800 a v říjnu přesáhl 119.200. V listopadu se vydalo přes 68.400 karanténních e-neschopenek a v prosinci pak téměř 49.100. Na jaře bylo nejvíc lidí v karanténě hned v březnu, a to 36.000.

Podle výsledků průzkumu Život během pandemie se testovat nechává zhruba třetina lidí, kteří byli v delším kontaktu s nakaženým či mají příznaky. "Nižší ochota je obecně mezi pracujícími s nízkými příjmy a lidmi, kteří nemohou v karanténě na home office," uvedl sociolog Daniel Prokop. Podle něj v anonymním výzkumu respondenti přiznávají, že se týdně na víc než čtvrt hodiny bez roušky potkávají s pěti či šesti lidmi. Hygienici získají ale od člověka s pozitivním testem v průměru méně než jeden kontakt.

O případném zvýšení náhrady mzdy v karanténě či při nákaze covidem jako motivaci k testování a trasování jednala v pondělí tripartita. Na řešení se neshodla. Shodu má do konce týdne najít tripartitní skupina. Ministerstvo práce připravilo zatím tři verze. První počítá s příspěvkem 250 korun za den po deset dnů, druhá s bonusem až 500 korun za den a třetí s dočasným zvýšením nemocenské ze 60 na 90 procent základu příjmu. Výsledný návrh by v pondělí měla posoudit vláda.

Karanténa se loni od září zkrátila ze 14 na deset dní. Od poloviny září ji hygienici už také nenařizují, pokud měli lidé i nakažený při delším setkání roušku či respirátor, nebo stáli od sebe víc než 1,5 metru. Následuje jen poučení, že je nutné sledovat příštích deset dnů svůj zdravotní stav a v případě příznaků se obrátit na lékaře. Do karantény nemusí ani ti, u nichž se v posledních třech měsících covid-19 už potvrdil.

Počty e-neschopenek kvůli karanténě v jednotlivých měsících od 1. března 2020 do konce ledna 2021:

Měsíc Počet Březen 35.998 Duben 13.614 Květen 3987 Červen 3643 Červenec 6717 Srpen 10.002 Září 33.769 Říjen 119.224 Listopad 68.446 Prosinec 49.068 Leden 76.825 Celkem 421.293

Zdroj: Ministerstvo práce ČR