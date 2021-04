Údaje MF: Důchodový systém skončil v prvním čtvrtletí v deficitu 9,5 mld Kč

Praha - Důchodový systém skončil v prvním čtvrtletí letošního roku v deficitu téměř 9,5 miliardy korun. Vyšší schodek za první kvartál byl naposledy v roce 2013. Na pojistném se letos vybralo 126,8 miliardy. Příjmy tak byly i přes nařízená omezení v epidemii vyšší než za stejnou dobu minulý rok či v letech konjunktury. Dosud nejvyšší byly i výdaje na penze a správu, činily 136,3 miliardy. Vyplývá to z údajů ministerstva financí o hospodaření systému důchodového pojištění.

Na důchodech se v prvním čtvrtletí vyplatilo 134,6 miliardy korun. Výdaje na správu systému dosáhly téměř 1,7 miliardy. Loni penzisté v prvním čtvrtletí dostali zhruba 126,1 miliardy, správa vyšla na 1,6 miliardy. Vydaná suma každý rok roste.

Česko bylo letos do 11. dubna v nouzovém stavu. Průmysl výrobu nepřerušil. Zavřená zůstala většina služeb, obchodů a dalších provozů. Tisíce lidí skončily v karanténě či izolaci. Řada rodičů nepracovala a byla s dětmi doma kvůli zavřeným školkám a školám. I přes omezení kvůli epidemii ale byly příjmy z odvodů za první tři měsíce zatím nejvyšší. Na pojistném se vybralo 126,8 miliardy. Loni to bylo 123,6 miliardy. V minulém roce ekonomika v prvních dvou měsících fungovala bez překážek, nákaza se objevila v březnu. V době konjunktury v prvním kvartále roku 2019 příjmy činily 117,5 miliardy a v roce 2018 pak 108,7 miliardy. V těchto letech byl ale systém v prvním čtvrtletí v deficitu, dostal se z něj až v dalších měsících. V roce 2013 dosahoval schodek 11,8 miliardy.

Experti poukazují na to, že český systém penzí je silně závislý na hospodářském cyklu. Z červených čísel se roční hospodaření za poslední desetiletí dostalo jen na vrcholu konjunktury. Výdaje se zvedají rychleji než příjmy, a to kvůli stárnutí společnosti, vyšším penzím a valorizacím. Národní rozpočtová rada, řada odborníků i někteří politici upozorňují na to, že beze změn nejsou důchody udržitelné pro budoucí seniory. O reformě jednala důchodová komise. Ministerstvo práce pak navrhlo úpravy, které výdaje většinou ještě zvyšují. Dostatečné příjmy ale nezajišťují.

Pravidelné zvyšování penzí nařizuje zákon. Důchody se upravují vždy od ledna o růst cen a polovinu růstu reálných mezd. Letos se tak starobní penze zvedly v průměru o 839 korun. Loni vláda prosadila výraznější přidání, a to průměrně o 900 korun. K tomu před Vánoci důchodci a důchodkyně dostali ještě bonus 5000 korun. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) tento týden oznámila, že by se příští rok důchody mohly podle zákonných pravidel zvýšit o 2,9 procenta a přidání by v průměru mohlo činit 450 korun. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) před nedávnem ČTK řekla, že v létě po přesném stanovení částky její úřad případně zváží návrh s valorizací nad zákonný limit či s mimořádným bonusem. V některých médiích se teď šéfka resortu nechala slyšet, že očekávané navýšení o 450 korun je nízké.

Experti před prohlubováním schodku důchodového systému varují. Opakovaně vyzývali k dodržování zákonných pravidel valorizace. Poukazují také na to, že seniorům v krizi příjem neklesl a důchody rostly.

O loňském mimořádném bonusu vláda rozhodla krátce před krajskými volbami. Jednorázový výdaj na příspěvek činil téměř 15 miliard korun. Někteří opoziční politici mluvili o uplácení voličů. Letos v říjnu se konají sněmovní volby.

Samostatný důchodový účet v Česku neexistuje. Příjmy a výdaje jsou v rozpočtech jednotlivých ministerstev. Nejvíc penzí a největší sumu má na starosti Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), která spadá pod ministerstvo práce. Své systémy mají pak resorty vnitra, obrany či spravedlnosti.