Údaje MF: Důchodový systém skončil v 1. čtvrtletí v deficitu 10,6 mld. Kč

Praha - Systém důchodového pojištění skončil letos po prvním čtvrtletí v deficitu téměř 10,6 miliardy korun. Schodek je tak o miliardu vyšší než před rokem a zhruba o 6,5 miliardy vyšší než před dvěma roky, tedy v covidových letech. Příjmy z odvodů sice každý rok rostou, výdaje na penze se ale zvedají rychleji. Vyplývá to z aktuálních údajů ministerstva financí o hospodaření systému důchodového pojištění. Výdaje letos rostou výrazněji. Po lednovém navýšení se kvůli prudkému růstu cen budou důchody mimořádně valorizovat od června a podle ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) případně pak ještě od října.

V prvním čtvrtletí se na penze na odvodech vybralo 133,05 miliardy korun. Na důchodech se vyplatilo 141,89 miliardy Kč a na správu se vydalo 1,73 miliardy korun. Výdaje dosáhly tedy celkem 143,62 miliardy Kč, příjmy tak převýšily o 10,56 miliardy korun.

Loni v prvním kvartále penze činily 134,61 miliardy korun, správa stála 1,72 miliardy Kč. Výdaje tehdy činily 136,33 miliardy korun a příjmy 126,77 miliardy Kč. Schodek za první čtvrtletí dosáhl 9,56 miliardy korun. Česko bylo v minulém roce přitom od začátku roku do 11. dubna v nouzovém stavu, kdy byla zavřená většina služeb, obchodů a dalších provozů. Tisíce lidí skončily v karanténě či izolaci. Mnoho rodičů zůstalo s dětmi doma kvůli zavřeným školkám a školám. Průmysl ale výrobu nepřerušil. V prvním covidovém roce za první tři měsíce schodek činil asi čtyři miliardy korun.

Důchody se podle zákona zvyšují pravidelně vždy od ledna o růst cen a polovinu růstu reálných mezd. Toto letošní navýšení vyjde na 28 miliard Kč. Kvůli vysoké inflaci se penze mimořádně zvednou i v červnu, na mimořádnou valorizaci je podle Jurečky potřeba pro tento rok 21 miliard korun. Ministr zmínil, že další mimořádná valorizace by mohla být při prudkém růstu cen ještě od října. Na poslední čtvrtletí by tak bylo nutné na důchody zajistit ještě několik dalších miliard korun. Jen pro letošek by se tak výdaje zvedly o více než 50 miliard korun. Nárůst je trvalý, v dalších letech tato částka ještě každý rok poroste. Další miliardy budou od příštího roku potřeba na zvýšení penzí o schválený bonus 500 korun za výchovu dítěte. Ministerstvo práce předložilo také návrh novely s dřívější penzí pro náročné profese.

Experti poukazují na to, že český systém penzí je silně závislý na hospodářském cyklu. Z červených čísel se roční hospodaření dostává jen na vrcholu konjunktury. V přebytku tak pomyslný důchodový účet byl v letech 2018 a 2019 či v letech 2004 až 2008. Poté se za minulé krize dostal do propadu. Nejvyšší deficit byl v letech 2012 a 2013, a to každý rok 55 miliard korun. Poté se snižoval. Do schodku se soustava znovu dostala v covidových letech. Výdaje se zvedají rychleji než příjmy, a to kvůli stárnutí společnosti, vyšším novým penzím, valorizacím i kvůli přidávání nad zákonná pravidla a novým návrhům. Národní rozpočtová rada, řada dalších ekonomů i někteří politici upozorňují na to, že bez reformních změn nejsou důchody udržitelné pro budoucí seniory.