Údaje ČSSZ: Počet starobních penzí dva roky klesá

Praha - Počet lidí, kteří pobírají starobní penze, loni druhý rok v řadě klesal. Za poslední dva roky se snížil celkem o 37.000. Na konci minulého roku Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplácela 2,38 milionu starobních důchodů. Do konce roku 2019 lidí se starobní penzí postupně přibývalo. Vyplývá to ze statistik ČSSZ. Podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) se v posledních dvou letech výrazně zvýšil počet zemřelých, a to hlavně v jarních a podzimních měsících ve vlnách koronavirové epidemie. Česko patří k zemím s vysokým počtem obětí.

Podle statistik sociální správy se počet vyplácených starobních důchodů za dvě desetiletí zvedl zhruba o půl milionu. Od jara 2000 do konce roku 2019 to byl nárůst o víc než čtvrtinu. Na začátku století úřad vyplácel necelých 1,89 milionu starobních penzí. Dvoumilionová hranice se překročila v roce 2007. Zatím nejvyšší byl počet v prosinci 2019, a to přes 2,41 milionu. Od té doby klesal. Loni v létě se sice zase mírně zvedl, od podzimu do konce roku se ale znovu snížil na necelých 2,38 milionu.

V prvních pěti letech tohoto století vyplácených starobních penzí přibylo zhruba o 55.000. Od roku 2005 do roku 2010 jich bylo téměř o 300.000 víc a v dalších pěti letech asi o 117.000. V těchto počtech se odráží i početnost jednotlivých ročníků narození. Na konci loňska byl pak počet zhruba stejný jako na konci roku 2015. Za poslední dva roky vyplácených penzí o 37.000 ubylo.

Dřívější každoroční růst množství vyplácených starobních důchodů brzdilo postupné odsouvání věkové hranice pro odchod do penze. Ta se každý rok oddaluje u mužů o dva měsíce a u žen o čtyři. Vláda důchodový věk v minulém volebním období zmrazila na 65 letech. Tohoto limitu se dosáhne zhruba v polovině 30. let. Podle vyjádření odborníků a mezinárodních organizací by ale Česko mělo i pak v pomalém navyšování pokračovat podle prodlužování života, pokud bude chtít svůj důchodový systém udržet.

Život se v minulých letech prodlužoval každý rok o několik týdnů, trend ale zvrátila epidemie. V roce 2019 podle údajů ČSÚ měli muži naději dožití 76,3 roku a ženy 82,1 roku. Za první covidový rok se čas mužům zkrátil o rok a ženám o 0,7 roku. Smazalo se tak zhruba sedm let pozitivního vývoje a Česko se vrátilo zpátky do roku 2013, vyplývá z údajů ČSÚ.

Statistici uvedli, že loni v Česku zemřelo nejvíc lidí od konce druhé světové války. Celkem jich bylo 139.600. Je to zhruba o čtvrtinu víc než v letech před epidemií. Počet zemřelých sedmdesátníků byl podle ČSÚ o 16 procent vyšší než v letech před koronavirovou nákazou, osmdesátníků pak o 15 procent. Nejhorší byly jarní a podzimní měsíce.

Počet starobních důchodů, které na konci vybraných let ČSSZ vyplácela:

Rok Počet důchodů 2000 1,906.759 2005 1,961.870 2010 2,260.032 2015 2,376.883 2016 2,395.382 2017 2,403.933 2018 2,410.080 2019 2,414.814 2020 2,400.479 2021 2,377.820

Zdroj: ČSSZ