Kopřivnice (Novojičínsko) - Učni ze Střední průmyslové školy v Třebíči dnes v automobilce Tatra Trucks v Kopřivnici na Novojičínsku poprvé nastartovali nákladní automobil Tatra Phoenix, který z dodaných dílů sami poskládali během praktické výuky. Deset učňů třetího ročníku oboru opravář zemědělských strojů na stavbě vozu pracovalo zhruba tři měsíce, dohlíželi na ně tatrováčtí technici. Kontrola i nastartování vozu potvrdily, že vůz byl sestaven správně. Po potřebných zkouškách bude jezdit jako sypač Krajské správy a údržby silnic Vysočiny (KSÚS). Účastníci projektu Postav si svůj náklaďák to dnes řekli novinářům.

Školy na Vysočině už měly zkušenosti se sestavováním menších automobilů nebo traktorů. Stovky dílů nákladního vozu včetně komponentů unikátního tatrováckého podvozku s centrální nosnou rourou, kabiny a motoru s převodovkou automobilka do školy dopravila v létě.

"Složilo se to do jedné dílny a v podstatě někdy koncem září na tom kluci začali dělat. Stavěli to do kupy postupně, podvozek, šasi, motor, převodovku, kabinu, rozvody, vzduchotechniku a tak dál. Chodili tam dvakrát týdně," popsal ředitel školy Zdeněk Borůvka.

Video: Učni z Třebíče postavili vůz Tatra

11.02.2019, 17:59, autor: Tatra, zdroj: PR

Během tří měsíců byl vůz hotový. "Já jsem čekal, že to bude komplikovanější, že to bude složitější. Je pravda, že měli za sebou chlapy z Tatrovky, to znamená, když to stavěli a narazili na něco, tak jim poradili, řekli, takhle jo, takhle ne. V každém případě pro ně skvělá zkušenost. Fakt mám obrovskou radost, že kluci jsou spokojení, jsou nadšení, dělali něco, co je baví," řekl ředitel.

Se zásadnějšími problémy se podle něj učni nesetkali. "Pokud vím tak všechno bylo připraveno, skoro bych řekl, dokonale. Vím, že když dávali kabinu, tak že měli trošku problém to tam napasovat, ale že by byl nějaký problém, že něco nezapadá, tak o něm nevím," řekl Borůvka.

Učni vůz sestavovali v dílnách KSÚS. "Byli jsme z toho všichni diví, protože to bylo něco, co jsme v životě nezažili, a něco, co nezažijeme, protože takové věci, takový projekt je pro nás všechny snem," řekl za studenty Michal Mejzlík.

Během práce na tatře se podle něj nesetkali s ničím, z čeho by měli špatný pocit. "Kluci z Tatry jsou opravdu šikovní. Přijeli a všechno věděli, jak mají dělat. Nic na tom nebylo těžké, akorát jediné, co jsme se zdrželi, bylo s motorem, protože nám nevyhovovala výška dílny, ale jinak nebyl žádný problém s ničím," řekl Mejzlík. Doplnil, že trošku komplikace kvůli výšce dílny byla i s kabinou, kterou museli usazovat venku.

Do Kopřivnice byl vůz přepraven na valníku. Ještě se na něj bude dodělávat nástavba. Podle zástupců automobilky projekt svým charakterem a rozsahem nemá v Česku obdoby. Obchodní ředitel Tatry Trucks Petr Hendrych řekl, že v podobné spolupráci chce Tatra pokračovat v komplexním vzdělávacím projektu Tatra do škol. "Kraj Vysočina byl první a dalším krajům se to zalíbilo. Máme avíza z dalších dvou krajů a uvidíme, kolik krajů se přidá. Očekávám, že se ozve i Moravskoslezský kraj," řekl Hendrych.