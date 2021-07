Učitelům by se mohl od září podle návrhu nařízení zvýšit příplatek za třídnictví

Praha - Učitelům a učitelkám by se od nového školního roku mohl zvýšit příplatek za třídnictví. Od září by mohli místo dosavadních 500 až 1300 korun dostávat 1500 až 2000 korun měsíčně. Třídní postižených či znevýhodněných školáků či z jednotřídek by pak mohli mít místo nynějších 750 až 2500 korun nově 2000 až 3000 korun. Na přidání by bylo potřeba zhruba 600 milionů až miliarda korun. Počítá s tím návrh nařízení, které vláda zveřejnila na svém webu. Z podkladů vyplývá, že by v Česku mohlo být kolem 64.200 třídních.

O zvýšení příplatků pro třídní učitelky a učitele v tomto volebním období jednala vláda i Sněmovna. Opoziční poslanecké návrhy neuspěly. Naposledy doporučil kabinetu zvednout částky sněmovní školský výbor letos v lednu. Vládní legislativní plán s tím pro letošek do voleb, které budou začátkem října, ale nepočítá. Předpis s vyššími příplatky teď předložilo ministerstvo práce po dohodě s resortem školství. Třídní by si měli podle jejich záměru přilepšit od nového školního roku, tedy od září.

"Vlivem legislativních změn a společenského vývoje soustavně roste míra neuropsychické zátěže, která je s výkonem prací třídního učitele spojena," zdůvodnili návrh autoři.

Ministerstvo práce v podkladech k nařízení uvádí, že stát nemá údaje o počtu třídních ani o tom, jak vysoké částky pobírají. Podle zprávy k předpisu jim "může zaměstnavatel zvláštní příplatek určit". Ve skončeném školním roce bylo tříd a oddělení, kde dostávali vyučující třídnický příspěvek mezi 500 a 1300 korunami, 54.187. Příplatek od 750 do 2500 korun se pak vyplácel učitelům a učitelkám do 10.239 tříd a oddělení. Podle propočtů ministerstva práce by tak na navýšení bylo potřeba i s odvody zhruba 593 milionů až 1,08 miliardy korun. Autoři uvádějí, že kraje a obce na to peníze v rozpočtu mají.

Zvláštní příplatek se poskytuje za práci s psychickou zátěží, při možném ohrožení zdraví a života či v obtížném pracovním režimu. Podle zatížení a rizika se pracovníci dělí do pěti skupin. Třídní spadali do prvních dvou. Navrhovaný předpis teď učitele vyděluje a vytváří pro ně dvě speciální kategorie s upravenou částkou. Podle zdůvodnění je obtížné porovnávat zátěž učitelů s jinými profesemi. Ostatním zaměstnancům se výše příspěvku nemění.

Do první učitelské skupiny mají spadat třídní z běžných škol, vedoucí oddělení konzervatoří či základních uměleckých škol a studijních skupin vyšších odborných škol. Do druhé skupiny by měli patřit třídní ze škol, tříd či skupin pro žáky a studenty se speciálními potřebami, ze škol při zdravotnických zařízeních a z jednotřídek.

Podle ministerstva práce by navýšení třídnických příplatků mohlo pomoci snížit v Česku v průměru také propast mezi výdělky mužů a žen. Resort poukazuje na to, že ve školství pracují hlavně ženy.

Připomínky mohou ministerstva, kraje, sdružení obcí, odboráři a zaměstnavatelské svazy podávat do pátku 16. července. Poté by měl nařízení projednat kabinet.